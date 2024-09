Vuelta 2024, tappa 21: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Picon Blanco, 7 settembre 2024 – Le mani di Primoz Roglic sulla Vuelta di Spagna 2024. Il corridore sloveno della Bora Red Bull ha ipotecato la corsa spagnola amministrando i big sulla salita di Picon Blanco, tappa vinta da Eddie Dunbar, così nell’ultima cronometro, in programma domenica, potrà vivere di fatto una passerella in maglia rossa. Due i minuti di vantaggio di Roglic su Ben O’Connor, che invece deve difendere il podio da Enric Mas, staccato di nove secondi, e Richard Carapaz, distante 58. L’australiano, grazie alla fuga nella prima settimana, può prendersi una insperata top tre. Fuori dai giochi gli altri visto che David Gaudu è quinto a 4’48” e Mattias Skjelmose sesto a 5’18”. La Vuelta si chiude a Madrid domenica 8 settembre.

Il percorso della crono

Non ci sono particolari variazioni altimetriche nell’ultima cronometro della Vuelta 2024. Sono 25 chilometri dal Distrito Telefonica di Madrid a Madrid al Barrios de Las Letras. Cronometro a tratti filante e a tratti da attenzionare, con qualche curva da affrontare con concentrazione. Si parte in zona Las Tablas con una zona rettilinea fino a Sanchinarro, un paio di curve a novanta gradi, poi di nuovo zona filante tra Apostol Santiago e Nueva Espagna, dove si affronteranno altre due curve a novanta gradi. Finale di nuovo rettilineo da Castillejos Etuan ad Almagro, prima della curva di 180 gradi finale verso Barrios Las Letras e Chueca.

Favoriti

Cronometro per specialisti, per pedalatori su lunghi rettilinei pianeggianti. Utile andare con rapporti leggeri, ma anche coloro abili con rapportoni lunghi potrebbero fare la differenza. Molti di quelli che sono entrati in top ten nella prima cronometro a Lisbona possono essere ancora protagonisti. Attenzione allora a Edoardo Affini, ma anche a Vacek, McNulty, Kung, Schmid, Armirail e Campenaerts. Da verificare se Primoz Roglic vorrà vincere la tappa o se cercherà semplicemente di amministrare i due minuti di vantaggio sui rivali.

Orari tv

La tappa 21 della Vuelta di Spagna si corre domenica 8 settembre con orario di partenza del primo corridore alle 16.20 e orario di partenza della maglia rossa alle 19.04. Si stima un tempo di percorrenza di circa 25-26 minuti. Diretta a pagamento, come sempre, su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Si chiude dunque la Vuelta di Spagna con ancora una volta Primoz Roglic probabilissimo vincitore. Per il podio c’è stata bagarre, ma lo spettacolo, a volte, è latitato. Peccato per l’Italia che ha perso immediatamente Antonio Tiberi, un possibile protagonista in mezzo agli scalatori. Ci sarà, per lui, un’altra occasione in un grande giro nel 2025. Ora il grande ciclismo viaggia verso il finale di stagione tra mondiale e Giro di Lombardia. MANUEL MINGUZZI