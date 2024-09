Tappa 15 Vuelta 2024: altimetria, percorso, favoriti e orari tv

Villablino, 31 agosto 2024 – Una quattordicesima tappa interlocutoria alla Vuelta 2024. I big della generale hanno conservato le energie per il tappone di domenica, così l’ha spuntata Kaden Groves allo sprint su Wout Van Aert, Corbin Strong, Mathias Vacek e Pau Miquel. Miglior azzurro Filippo Baroncini sesto. Nessun divario in classifica generale tra i pretendenti alla maglia rossa, tutto rimandato a domenica. La classifica vede ancora in testa Ben O’Connor con 1’21” su Primoz Roglic, 3’01” su Enric Mas, 3’13” su Richard Carapaz e 3’20” su Mikel Landa. Il miglior italiano è Lorenzo Fortunato, molto staccato in classifica in ventesima posizione a 13’09”.

Percorso

Tappone di montagna a chiudere la seconda settimana della Vuelta 2024. Si corre da Infiesto al Valgrande Pajares per 142 chilometri, quattro Gpm e arrivo in salita fuori categoria. Tappa durissima. Si parte e si staglia subito l’Alto de la Colladiella di prima categoria al chilometro 37, a seguire discesa e poi strappo di Santo Emiliano, terza categoria al chilometro 64. Qui arriva il finale e una seconda parte di frazione molto dura. Prima tocca all’Alto de la Colladiella, seconda scalata, salita di 6.4 chilometri all’8.2% di media e massime del 14%, poi, dopo discesa, arriva il Gpm finale che porta all’arrivo. Sono 18.9 chilometri di salita al 7.4% ma con punte massime del 24%. Difficili gli ultimi chilometri. Dai meno 7 ai meno 5 medie del 12% e ultimi due chilometri costantemente sopra il 13%.

Favoriti

Considerando la condizione in salita il favorito numero uno appare Primoz Roglic. Lo sloveno avrà terreno nel finale per attaccare Ben O’Connor e accorciare ulteriormente il divario in classifica, forse con anche possibilità di conquistare la maglia rossa. L’australiano sta iniziando ad accusare il colpo dopo la fuga bidone che lo ha portato in vetta e appare difficile riesca a mantenere la rossa fino a Madrid. Poi va considerato che si tratta di una salita per scalatori puri e bisognerà prestare attenzione a Mikel Landa e Richard Carapaz. Da verificare la tenuta di Enric Mas. Possibile ‘sorpresa’ Mattias Skjelmose.

Orari tv

La quindicesima tappa della Vuelta 2024 si disputa lunedì 1 settembre con partenza alle ore 13.51 e questi passaggi principali: Alto Colladiella tra le 14.46 e le 14.51, Alto Santo Emiliano tra le 15.25 e le 15.36, secondo passaggio sull’Alto de Coladiella tra le 15.59 e le 16.13, inizio dell’ultima salita tra le 16.52 e le 17.12, arrivo previsto in cima tra le 17.20 e le 17.42. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Sarà chiusura di seconda settimana, poi giorno di riposo fissato per lunedì 2 settembre.