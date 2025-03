Andrea Kimi Antonelli: il futuro della Formula 1 dalla Terra dei Motori

Che cosa hanno in comune Lorenzo Bandini, Pierluigi Martini e Alex Zanardi? Presto detto: figli della Terra dei Motori, quella fetta d’Italia che si chiama Emilia Romagna, sono stati grandi piloti. In modi diversi, tra 24 Ore e corse americane, hanno collezionato grandi successi. Ma, attenzione!, non in Formula Uno. Anzi: Bandini, che era nato per caso in Libia ma era cresciuto tra Brisighella e Reggiolo, vinse un Gran Premio. Non di più. Martini e Zanardi sul gradino più alto del podio non ci sono mai saliti…

Tutto questo per dire che Andrea Kimi Antonelli, ragazzo prodigio scelto dalla Mercedes per il dopo Hamilton, corre pure contro la Storia. Una Storia che incuriosiva Enzo Ferrari, cui non sfuggiva l’anomalia, chiamiamola così: la Terra dei Motori ha ‘prodotto’ costruttori d’eccezione, ingegneri formidabili, meccanici valorosi.

Ma mai un campione del mondo di F1!

Il percorso. Non è dato sapere se Kimi (pare che Raikkonen, ultimo ferrarista iridato, con il nome nulla c’entri) sia appassionato di memorie agonistiche. Nato a Bologna nel 2006, appartiene ad una generazione post moderna. Di sicuro non può ricordare l’impresa mondiale dell’omonimo finlandese e avrà giusto sentito nominare Ciccio Ascari, eroe italiano della velocità rimasto senza eredi, visto che dopo il 1953 nessun connazionale si è aggiudicato il titolo.

La verità è che Antonelli viene dal futuro. È stato due volte campione europeo di kart nella categoria OK nel 2020 e 2021. Poi in monoposto ha dominato la Formula 4 ADAC, la Formula 4 italiana e i FIA Motorsport Games nella categoria Formula 4 nel 2022,la Formula Regional Middle East e la Formula Regional Europea nel 2023.

Nel 2024 c’è stato il balzo in F2, con il team Prema, saltando la F3. Il tutto in nome di un talento apprezzato dalla gente che conta.

Toto. In particolare, attento è stato lo sguardo di un certo Toto Wolff. Che già nel 2019 lo aveva preso a far parte del Mercedes Junior Team. Il boss della Freccia d’Argento ha scommesso sul ragazzino emiliano, costruendo un rapporto di fiducia con il padre dell’ aspirante campione, Marco Antonelli, già pilota automobilistico e leader dell’AKM Motorsport, un team che corre in diversi campionati GT, come ad esempio l’International GT Open e il GT World Challenge Europe, oltre che alla Formula 4 italiana.

Il sogno. E così, adesso ci siamo. Perso Hamilton, in Mercedes hanno scartato l’usato sicuro. Sognando un nuovo Verstappen, hanno consegnato la monoposto di un sette volte campione del mondo ad un Absolute Beginner, un debuttante assoluto.

Kimi si è preparato benissimo. Ha lavorato con dedizione totale per farsi trovare pronto. Ha da poco compiuto diciotto anni.

Dice Luca Baldisserri, ingegnere di pista di Schumi nella Ferrari dei giorni gloriosi: "Antonelli possiede un grande talento, è giovanissimo ma è già stato veloce al primo test in Bahrain, confermando le sue qualità. Poi non dobbiamo dimenticare il percorso di un Campionissimo come Max Verstappen, che a inizio carriera ha fatto tanti errori ma dal 2021 non perde un mondiale. Dunque, diamo tempo a Kimi di crescere e anche di sbagliare, se sapremo aspettarlo darà belle soddisfazioni agli appassionati italiani".

Davvero, a Melbourne sfoglieremo la prima pagina di un romanzo nuovo.