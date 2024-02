F1 24, le novità del videogioco: data di uscita, prezzo e consolle compatibili

Roma, 29 febbraio 2024 – Su i motori, si spengono i semafori e inizia la stagione delle corse. Si alza il sipario sulla nuova stagione di Formula 1 con il via al weekend di gara del Bahrain. I bolidi del Mondiale non scaldano però i motori solo sull'asfalto, ma presto permetteranno a tutti gli appassionati di calarsi all'interno di una monoposto virtuale con il nuovo episodio della serie in videogame del campionato automobilistico più famoso del mondo.

Martedì infatti gli sviluppatori della serie Codemasters e EA Sports hanno pubblicato il primo trailer del nuovo videogioco "F1 24", quindicesimo episodio della serie sviluppato dallo studio britannico, di proprietà del colosso statunitense. Un occhiolino a tutti gli appassionati, per mettere ulteriore pepe sulla nuova stagione motoristica, nonostante la data di rilascio del titolo non sia ancora dietro l'angolo

Data di uscita e prezzo

Il videogioco “F1 24” ha una data di rilascio prevista per il 31 maggio 2024, nella settimana successiva a una delle kermesse più attese della stagione: il Gran Premo di Montecarlo. Il titolo sarà rilasciato per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam, Epic Games Store e EA Play). Gli appassionati dovranno così attendere ancora un po' prima di potersi calare nei panni dei loro idoli e scendere in pista con Verstappen, Leclerc e Hamilton. L'edizione standard del videogioco avrà un costo di 79,99 euro, mentre la "Champions Edition" disponibile solo online avrà un costo di 99,99 euro.

Per la prima volta però il team di Codemasters ha voluto premiare i fan fedeli alla serie, premiandoli con sconti e accesso anticipato ai nuovi titoli. Il publisher infatti ha dichiarato che i giocatori di F1 23 (il titolo della stagione precedente), che preordineranno F1 24, potranno lanciarsi in nuove sfide a tempo, con le livree 2024 di diversi team ovvero Alpine, Haas, McLaren e Williams. Una prima iniziativa a cui ne seguirà una seconda con altre livree dalla nuova stagione prevista per "fine aprile", anche se non si sa ancora quali queste saranno.

Non solo iniziative sul gioco precedente, gli sviluppatori hanno infatti garantito un ulteriore "premio" per i videogiocatori. Per chi possiede una copia di F1 23, se preordinerà la Champions Edition di F1 24 ci potrà giocare con accesso anticipato di 3 giorni, quindi a partire dal 28 maggio potrà già godere della versione completa del nuovo gioco. A tutto questo si aggiunge un ulteriore premio per i fan di lunga data. Se infatti sarete in possesso di un titolo tra F1 2021, 22 o 23, potrete avere uno sconto del 15% preordinando una copia della Champions Edition del nuovo titolo.

Tutte le modalità di gioco

Nel nuovo titolo della serie di EA Sports e Codemasters sulla Formula 1, ci saranno tutte le licenze dei team e dei piloti del massimo campionato motoristico, insieme a calendario aggiornato, nuovi circuiti e layout aggiornati di quelli vecchi. Come nella scorsa edizione del titolo sarà presente anche la griglia della Formula 2 del 2023, mentre quella del 2024, con il prospetto italiano Andrea Kimi Antonelli, verrà aggiunta con aggiornamenti successivi all'interno del videogioco.

Come le scorse edizioni, ci si aspettano nuovi miglioramenti per la parte online del titolo, partendo dal F1 World sviluppato la scorsa stagione. Anche offline torneranno popolari modalità di gioco come le prove a tempo, la modalità "Gran Premio", oltre alla modalità Carriera "My Team" in cui prenderete in mano le redini della vostra scuderia, prendendo anche il ruolo di team Manager oltre a quello di pilota. Codemasters ha però promesso una piccola rivoluzione anche offline, con una nuova modalità carriera individuale, dove vestirete i panni del vostro pilota personalizzato o di uno dei protagonisti della griglia di F1 e vivrete tutte le vicende che implica correre nel circus motoristico più famoso del mondo.