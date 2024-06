F1, prove libere Gp Austria: Verstappen in testa, terza la Ferrari di Leclerc. Qualifiche Sprint live alle 16.30

Spielgerg, 28 giugno 2024 – La Formula 1 sbarca in Austria. Sulla pista di casa della Red Bull, la Ferrari cerca il riscatto dopo l’opaco Gran premio di Spagna. Charles Leclerc e Carlos Sainz devono subito reagire sia per dare filo da torcere al campione del mondo Max Verstappen sia per difendersi dagli attacchi di una McLaren in grande forma e di una Mercedes ritrovata. Dopo la tappa di Miami, torna in Austria anche la Sprint Race, in programma sabato alle 12.

Come sono andate le prove libere

Max Verstappen, nonostante i problemi al motore, chiude in testa le libere del Gran oremio di Austria con il tempo di 1'05"685, precedendo Oscar Piastri (McLaren, +0"276). Terza e quarta le due Ferrari rispettivamente con Charles Leclerc (+0"370) e Carlos Sainz (+0"443). Quinto posto per Lewis Hamilton (Mercedes, +0"569), autore di ben 39 giri. Sesto il francese Esteban Ocon (Alpine, +0"612), settimo Lance Stroll (Aston Martin, +0"699) davanti all'altra Mercedes di George Russell (+0"701) e a Yuki Tsunoda (Rb, +0"894). Decimo posto per Fernando Alonso (Aston Martin, +0"918), decimo.

Alle 16.30 tutti in pista per le qualifiche della Sprint Race.

Gp Austria, qualifiche Sprint live alle 16.30

Dove vedere la gara in tv

L'intero programma sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport, mentre il Gran premio sarà in differita in chiaro su TV8.

Venerdì 28 giugno

Sprint Qualifying: ore 16:30 (diretta in chiaro su TV8)

Sabato 29 giugno

Sprint Race: ore 12 (diretta in chiaro su TV8)

Qualifiche: ore 16 (diretta in chiaro su TV8)

Domenica 30 giugno

Gran Premio di Austria: ore 15 (differita su TV8 ore 18)