F1 GP Austria, le novità del circuito e il programma del week-end. Orari e dove vederlo

Spielberg (Austria), 28 giugno 2024 - La Formula 1 si prepara al secondo appuntamento consecutivo in Europa. A fare da cornice al fine settimana del Circus sarà il Red Bull Ring di Spielberg, in Austria. Casa dei campioni del mondo in carica della Red Bull, il tracciato austriaco ospiterà il format della Sprint Race in un week-end che si preannuncia carico di emozioni e, probabilmente, grande bagarre in zona podio. Vediamo assieme le caratteristiche di questa pista e il programma completo del fine settimana.

Il circuito del Red Bull Ring

La pista del Red Bull Ring ha conosciuto diversi nomi, prima di quello attuale. Inizialmente Osterreichring, in seguito A1 Ring di Zeltweg, l'attuale Red Bull Ring si trova nel territorio della Stiria, in Austria, ed è diventato una delle tappe più attese del calendario di Formula 1 degli ultimi anni. La pista è brevissima, con i suoi 4-318 metri di lunghezza, che obbliga le monoposto a svolgere ben 71 tornate per raggiungere la percorrenza totale di 306 chilometri prevista per un Gran Premio. Il Red Bull Ring è ovviamente stato aggiornato e modificato nel corso degli anni e ha ben poco di quello che si vide per la prima volta nel 1964, quando fu ricavato da un aeroporto militare. Le curve sono solamente dieci, sette a destra e tre a sinistra, e non presentano particolari tecnicità rispetto ad altre piste presenti nel mondiale del Circus. Il primo settore comincia dal rettilineo del traguardo, vede una prima curva a destra di circa novanta gradi che porta i piloti su un lunghissimo rettilineo in salita, che tende a svoltare verso sinistra in quella che viene considerata curva 2. Curva 3 è a gomito ed è probabilmente la più complessa, poiché presenta un angolo piuttosto stretto e la sua uscita va giù in discesa verso un altro rettilineo. Nella successiva tornata a destra si stacca forte in discesa ed è l'accesso al settore misto del tracciato. In uscita da questa sezione si arriva alle ultime due curve, da percorrere ad alta velocità e con marce alte, prima di tagliare nuovamente il rettilineo del traguardo. Specialmente in questo ultimo settore i track limits hanno creato diverse difficoltà ai piloti e alla direzione di gara. Lo scorso anno si fu costretti ad attendere per ore, dopo la bandiera a scacchi, per capire la classifica finale della corsa al netto delle varie penalità assegnate ai piloti. Per ovviare a questo grave imprevisto, da quest'anno si è scelto di posizionare una striscia di ghiaia all'esterno dei cordoli, così da porre un limite "naturale" al tracciato e più facilmente riconoscibile dai piloti, che non avranno più nella sola riga bianca a terra il riferimento per l'uscita dalle curve. Qui in Austria sarà necessario portare un setup molto equilibrato, per ottimizzare al meglio la velocità di punta sui lunghi rettilinei, la percorrenza nelle curve veloci e la trazione in quelle più lente.

Orari e dove vederlo in tv

Come anticipato in precedenza, il fine settimana del Gran Premio di Austria sarà caratterizzato dal format della Sprint Race. Dopo la prima sessione di prove libere, dunque, si passerà immediatamente all'azione con le qualifiche per la Sprint Race, che si correrà poi al sabato mattina. L'intero programma sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport, mentre il Gran Premio sarà in differita in chiaro su TV8. Venerdì 28 giugno Prove Libere 1: ore 12:30 Sprint Qualifying: ore 16:30 (diretta in chiaro su TV8) Sabato 29 giugno Sprint Race: ore 12 (diretta in chiaro su TV8) Qualifiche: ore 16 (diretta in chiaro su TV8) Domenica 30 giugno Gran Premio di Austria: ore 15 (differita su TV8 ore 18) Leggi anche: F1 GP Spagna, Verstappen trionfa ancora