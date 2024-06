F1 Gp di Spagna, la gara in diretta. Ferrari costrette a inseguire

Barcellona, 23 giugno 2024 - Sarà la McLaren a dare filo da torcere alle solite Red Bull nella gara di oggi sul circuito del Montelò, valida per il Gran Premio di Spagna. Lando Norris ieri si è preso la pole position, 20 millesimi meglio del leader del Mondiale, l'olandese Max Verstappen. Ferrari invece giocheranno in difesa, visti il quinto tempo di Charles Leclerc e il sesto di Carlos Sainz. Il monegasco non si fa molte illusioni: "Senza considerare la pioggia, in condizioni normali credo che il terzo posto sia avvicinabile, mentre prima e seconda posizione mi sembrano non raggiungibili". Mentre lo spagnolo ci crede di più: "Conterà molto partire bene e guadagnare qualcosa all'inizio".

Live