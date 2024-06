F1 Gp Spagna 2024, le qualifiche in diretta. Ferrari a caccia del riscatto

Barcellona, 22 giugno 2024 – Andranno in scena oggi pomeriggio dalle 16 le qualifiche del Gp di Spagna della Formula 1, che decideranno la griglia di partenza della gara di domani, al via alle ore 15. È stato fino ad ora un weekend complicato per la Ferrari, che ha accusato qualche problema durante la sessione di prove libere di ieri. A faticare di più è stato Charles Leclerc, che non ha trovato la giusta quadra nè con le gomme medie nè con le soft. Rendimento migliore, invece, per Carlos Sainz. Lo spagnolo è apparso più fluido sul tracciato, sia durante la simulazione delle qualifiche che in quella del passo gara. Ottima la prestazione della McLaren con Lando Norris, che è riuscito a far registrare ottimi tempi durante le prime due sessioni di PL. Per oggi non è prevista pioggia sul circuito, che sarà coperto da qualche nuvola. Stesse condizioni anche nella giornata di domani, che permetterebbe ai piloti di correre su un tracciato asciutto.

Prove Libere 3

Si è conclusa la terza sessione di prove libere sul circuito di Barcellona. Grande prova della Ferrari con Sainz, classificatosi primo (1:13.013). Ottimo risultato per la Rossa anche nell’ultima mezz’ora, quando i piloti hanno simulato il passo gara. Continua a brillare la McLaren con Norris, che nelle simulazioni in assetto da qualifica ha fatto registrare un ottimo tempo (1:13.043). La sessione di PL3 si chiude con qualche scintilla e due bandiere gialle: Hamilton e Stroll si sono scontrati in uscita di curva. Il canadese è recidivo, infatti, a prove terminate, entra in contatto anche con Leclerc. I commissari indagheranno sui contatti.

AUTO-PRIX-F1-ESP-PRACTICE

Incendio nel paddock

Paura durante lo svolgimento delle PL3. Un incendio è divampato nel paddock del circuito, precisamente all’interno dell’hospitality della McLaren. I pompieri e tutti i soccorsi sono intervenuti tempestivamente. Nessuna conseguenza per i presenti.

Live