F1 Gp Spagna 2024, prove libere 1 in diretta da Barcellona: la Ferrari cerca il riscatto

Barcellona, 21 giugno 2024 – La Formula 1 sbarca a Barcellona. Questo fine settimana tutti in pista al Montmelò per il Gran premio di Spagna: dopo il disastro in Canada, la Ferrari cerca il riscatto ed è pronta a lanciare la sfida alla Red Bull.

Max Verstappen però ha tutta l’intenzione di confermarsi padrone del campionato e proverà a incrementare il vantaggio in classifica di 56 punti su Charles Leclerc. È un weekend speciale per Carlos Sainz, lo spagnolo vuole recitare un ruolo da protagonista davanti ai suoi tifosi e si aspetta una SF-24 competitiva: “Speriamo che gli aggiornamenti ci aiutino a essere più veloci. Ma si tratta di piccole cose, non ci sono più le bacchette magiche in Formula 1. Però ogni piccolo aiuto può essere utile, ora che la Mercedes si è unita alla battaglia per le prime posizioni". Secondo il ferrarista ci sarà “una griglia di partenza molto compatta, con i primi all'interno di uno e due decimi. Quindi non si può sbagliare nulla”.

Oltre alla sfida Red Bull-Ferrari, attenzione anche a una McLaren sempre più in forma e a una Mercedes tornata su buoni livelli.

Piloti in pista alle 13.30 per le prime prove libere, la seconda sessione è in programma alle 17.

Gp Spagna, le Libere live

Dove vedere il Gp in tv

Il Gran premio di Barcellona di Formula 1 è trasmesso in maniera integrale dai canali di Sky Sport. La sessione di qualifica del sabato e la gara domenicale saranno trasmesse anche in differita in chiaro su TV8.