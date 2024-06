Orari F1 Gp Spagna 2024: Sky e Tv8, dove vedere in diretta il Gran premio di Barcellona

Barcellona (Spagna), 21 giugno 2024 – Cinque Gran Premi in sei settimane, di cui tre consecutivi. Questo è il tour de force al quale la Formula 1 andrà incontro a partire da oggi, quando cominceranno i lavori in pista sul circuito del Montmelò, in Spagna. Una sequenza di gare che terminerà a fine luglio, quando avrà inizio la pausa estiva, e che potrebbe cominciare ad indirizzare in maniera decisa il titolo piloti e quello costruttori. La Red Bull, nonostante non sia apparsa più dominante come l'anno passato, resta la grande favorita e potrebbe scavare un gap importante qui a Barcellona, dove la RB20 è la candidata numero uno per la vittoria finale.

Il circuito di Barcellona

Uno dei circuiti che sono diventati tappa fissa della Formula 1 più recente è quello di Barcellona. Al Montmelò si corre dal 1991, in un complesso di opere realizzate per ospitare i Giochi Olimpici del 1992. Su questo tracciato si sono svolti, negli ultimi anni, i test pre-stagionali, che solo negli ultimi due mondiali sono stati trasferiti in quel del Bahrein. Il circuito che ospita il Gran Premio di Spagna è considerato perfetto per comprendere le qualità delle monoposto. Il suo layout, molto variegato ed estremamente tecnico, va ad impattare in maniera consistente su ogni area delle vetture: aerodinamica, motore, bilanciamento e degrado gomme. Chi va forte qui, in soldoni, può essere soddisfatto del lavoro svolto, poiché andrà bene in quasi tutti i circuiti presenti nel calendario del Mondiale. Proprio per questo motivo la Red Bull, vettura in generale migliore del lotto, si candida come super favorita per portare a casa la vittoria in questo fine settimana.

La pista del Montmelò ha subito un paio di modifiche piccole ma sostanziali nel corso degli ultimi anni. La curva 10, "la Caixa", è stata allargata e resa "più dolce" nel suo punto di corda e, dunque, più veloce da percorrere. Nel 2023, poi, l'ultima chicane stretta che immetteva sul rettilineo del traguardo è stata eliminata per offrire ai piloti un breve tratto rettilineo in più, che ha accorciato ulteriormente il tempo sul giro e reso meno tortuoso l'ultimo settore. Oggi un giro ha la lunghezza di 4.657 metri, con otto curve a destra e sei sinistra, per un totale di quattordici. Per completare l'intera corsa saranno necessari 66 giri.

I piloti più vittoriosi a Barcellona sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi appaiati a quota sei successi. Proprio al Montmelò Max Verstappen conquistò il suo primo trionfo, nel 2016, quando diventò il pilota più giovane di sempre a vincere un Gran Premio di Formula 1, a 18 anni, 7 mesi e 15 giorni d'età. Sempre l'olandese detiene il record sul giro, firmato nel 2021 sull'1:18.149.

Orari e dove vedere il Gp in tv

Il Gran premio di Barcellona di Formula 1 verrà trasmesso in maniera integrale dai canali di Sky Sport. La sessione di qualifica del sabato e la gara domenicale saranno trasmesse anche in differita in chiaro su TV8.

Venerdì 21 giugno

Prove Libere 1: ore 13:30

Prove Libere 2: ore 17

Sabato 22 giugno

Prove Libere 3: ore 12:30

Qualifiche: ore 16 (differita alle 18:30 su TV8)

Domenica 23 giugno

Gran Premio di Barcellona: ore 15 (differita alle ore 18 su TV8)

