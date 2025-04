F1 GP Bahrain: guida al tracciato, orari e dove vederlo in tv

Sakhir (Bahrain), 10 aprile 2025 - La Formula 1 ritorna a Sakhir un paio di mesi dopo i test invernali per disputare il Gran Premio del Bahrain. Quest'anno si arriva qui alla quarta tappa del mondiale, anziché all'esordio, e lo si fa dopo aver assistito a tre gare che hanno visto tre piloti differenti salire sul gradino più alto del podio. Nel deserto del Bahrain dovrà necessariamente trovare la propria oasi la Ferrari, che finora non è mai riuscita a piazzare neanche una monoposto sul podio, ad eccezione della vittoria ottenuta nella Sprint Race cinese da Lewis Hamilton. Lando Norris e Max Verstappen si giocheranno il primo posto nel mondiale piloti inseguiti da Oscar Piastri, mentre nel costruttori la McLaren vuole già cominciare la sua fuga iridata.

Il circuito del Bahrain

La prima edizione del Gran Premio del Bahrain si disputò nel 2004, quando a vincere fu Michael Schumacher su Ferrari. Proprio il Cavallino Rampante può vantare il maggior numero di successi su questo tracciato, ben sette, uno in più della Mercedes. Il pilota con più allori a Sakhir è Lewis Hamilton, che è salito per undici volte sul podio, di cui cinque sul gradino più alto. Una statistica interessante è quella che riguarda il vincitore del Gran Premio del Bahrain e i vari campioni del mondo in questi ultimi vent'anni: in 14 occasioni su 20, infatti, chi ha prevalso qui ha anche conquistato il titolo piloti. Questo dato testimonia come il circuito del Sakhir sprema al massimo le varie monoposto e, spesso, premia la migliore in assoluto. Questa pista è definita rear limited dagli addetti ai lavori, ovvero necessita di un posteriore forte per via del suo layout. Delle 15 curve presenti nei 5.412 metri di un giro molte sono definibili "stop and go", con una frenata violenta in inserimento e un'accelerazione importante in trazione nell'uscita. Il degrado degli pneumatici sarà un fattore fondamentale nel corso del fine settimana. Pirelli porterà le mescole più dure del lotto, la C1, C2 e C3, proprio per cercare di preservare il più possibile i team da un numero eccessivo di soste ai box nel corso dei 57 giri domenicali. Anche così, la strategia per il Gran Premio sarà comunque di due pit stop per tutti, a causa dell'asfalto molto abrasivo e del meteo previsto per il week-end. Le temperature che i team troveranno saranno infatti superiori, e di molto, rispetto a quelle dei test, motivo ulteriore per il quale si girerà più lenti rispetto alla tre giorni pre-stagionale. A differenza di quanto visto a Suzuka, domenica potremmo assistere a diversi duelli e sorpassi durante la corsa, grazie a due zone DRS molto potenti e ad una conformazione che favorisce la bagarre in pista.

Orari e dove vederlo in tv

Le sessioni del fine settimana del Gran Premio del Bahrain verranno trasmesse in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Now Tv. In chiaro saranno usufruibili soltanto le qualifiche del sabato e la gara della domenica, ma entrambe in differita. Gli orari saranno favorevoli per l'Italia, con tutte le sessioni che si disputeranno tra la tarda mattinata e il pomeriggio italiani. Venerdì 11 aprile Prove Libere 1: ore 13:30 Prove Libere 2: ore 17:00 Sabato 12 aprile Prove Libere 3: ore 14:30 Qualifiche: ore 18 (differita in chiaro su TV8 alle ore 21) Domenica 13 aprile Gran Premio del Bahrain: ore 17 (differita in chiaro su TV8 alle ore 21:30) Leggi anche: Ferrari in crisi a Suzuka, la SF-25 delude ancora