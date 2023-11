F1 GP Brasile 2023: le strategie di gara

San Paolo (Brasile), 5 novembre 2023 - Il Gran Premio del Brasile potrebbe essere uno dei più spettacolari della stagione di Formula 1. Il Circus affronta oggi l'ultima giornata del fine settimana brasiliano, che ha già regalato tante emozioni sull'iconico circuito di Interlagos. Il fine settimana con il format della Sprint Race ha sempre donato una show non indifferente in quella che è la patria del leggendario Ayrton Senna, grazie ad un tracciato che, evidentemente, ben si presta a questo tipo di week-end. Le qualifiche del venerdì hanno visto tutti e venti i piloti girare nell'arco di meno di un secondo di gap, mentre la gara sprint di ieri ha visto numerosi sorpassi, battaglie senza esclusione di colpi e, in ogni caso, la vittoria del solito Max Verstappen. Scavando più in profondità, la gara da cento chilometri ha anche fornito numerosi dettagli sul degrado degli pneumatici e indicazioni importanti su quelle che potrebbero essere le strategie adottate dai team nel Gran Premio di oggi.

Le strategie di gara

La Sprint Race ha emesso un verdetto chiaro: a meno che non si tratti di una Red Bull e, in parte, di una McLaren, il degrado delle gomme soft è elevatissimo. Sul circuito di Interlagos gli pneumatici più prestazionali sono estremamente fragili e andranno trattati con grande cura da parte dei piloti. Max Verstappen, Sergio Perez e Lando Norris non hanno avuto grandi difficoltà ieri, nella corsa da 24 tornate, mentre tutti gli altri sono andati forte all'inizio per poi crollare abbastanza drasticamente. La Ferrari è tra i top team quella che soffre di più, ma non è certo una novità in questo 2023: la SF-23 divora le gomme e le battaglie con le AlphaTauri vissute ieri, più che con i diretti concorrenti in campionato, lo hanno dimostrato in maniera abbastanza palese. Charles Leclerc scatterà dalla seconda casella in griglia di partenza, ma il rischio che il monegasco faccia una corsa "a gambero", ovvero perdendo diverse posizioni nel corso del Gran Premio, è davvero alto e non certo per demeriti dello stesso pilota numero 16. Mario Isola, direttore motorsport della Pirelli, ha rilasciato le classiche dichiarazioni nelle quali anticipa quelle che potrebbero essere le opzioni che i team percorreranno nel corso della gara domenicale: "Per la gara ci si attendono delle temperature in linea con quanto visto nella Sprint, per cui i dati raccolti saranno molto utili nella definizione delle strategie. La doppia sosta è chiaramente l’opzione più valida, con un mix di soft e medium. Per quello che si è visto nella mini-gara, sicuramente la soft si è dimostrata una gomma utilizzabile anche per stint abbastanza lunghi: la chiave sarà quella di trovare il giusto compromesso. Da non escludere c'è l'opzione delle tre soste. Anche se sulla carta non è la scelta più veloce, per chi vorrà provare a spingere di più senza preoccuparsi eccessivamente della gestione delle gomme su una pista dove i sorpassi sono possibili in diversi punti del tracciato. Infine, va tenuto presente che qui l’undercut può risultare molto efficace". In sostanza, la mescola più morbida verrà certamente utilizzata per via del layout del tracciato e delle temperature della pista, anche se dovrà essere trattata con cura. Probabile che chi abbia patito meno il degrado utilizzi la soft fin dalla partenza, per poi sfruttare un set di medie e nuovamente una rossa nel finale. Complice il carico di carburante, invece, chi ha sofferto molto il consumo potrebbe preferire la media al via, per poi montare le rosse a vettura più scarica verso la fine della corsa. Solo i più arditi, infine, potrebbero pensare ad una strategia a tre soste, per evitare di gestire e spingere continuamente dall'inizio alla fine. Leggi anche: GP Brasile, Sprint Race a Verstappen. Leclerc quinto