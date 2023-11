F1 Gp del Brasile, Sprint Shootout: Norris in pole, poi Verstappen e Perez. Settimo Leclerc. Sprint Race in diretta dalle 19.30

San Paolo, 4 novembre 2023 - Il weekend di Formula Uno a Interlagos, Gp del Brasile, continua oggi con l'ultima Sprint race della stagione. Ieri il solito Max Verstappen ha conquistato la sua undicesima pole quest’anno (la 31esima in carriera) in una pista non facile, condizionata dalla pioggia e dal forte vento, che ha costretto gli organizzatori a tagliare gli ultimi minuti del Q3. L'olandese della Red Bull, da vero campione, ha colto il momento giusto, seguito da un abile Charles Leclerc che è riuscito a piazzare la sua Ferrari in prima fila (Un po’ meno Sainz, solo ottavo). In seconda fila le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, e in terza le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Sprint Shootout

Lando Norris si è assicurato la pole position nella Sprint Race con 1'10"622, il miglior tempo nella Sprint Shootout. Il pilota della McLaren si è lasciato alle spalle le due Red Bull di Max Verstappen (1'10"683), in ritardo di sessantuno millesimi, e Sergio Perez (1'10"756), a un decimo.

Seguono le Mercedes con George Russell quarto (1'10"897) e Lewis Hamilton quinto (1'10"940). In sesta posizione l'Alphatauri di Yuki Tsunoda (1'11"019), davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, settimo nel SQ3 (1'11"077). Mentre la Rossa di Carlos Sainz è nona (1'11"126). Alle 19.30 La gara Sprint Race.

Da segnalare nella SQ1 l'uscita di pista di Esteban Ocon che è finito con la sua Alpine anche contro l'Aston Martin di Fernando Alonso, prima di schiantarsi contro il muro. Incidente sotto inchiesta che ha interrotto la sessione quando mancavano 33" da disputare. Entrambi stanno bene, ma sono stati eliminati: nella Sprint Alonso partirà 15esimo e Ocon 16esimo

Live

La griglia di partenza di domenica

1a fila: Max Verstappen (Ola/Red Bull) Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

2a fila: Lance Stroll (Can/Aston Martin) Fernando Alonso (Spa/Aston Martin)

3a fila: Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes) George Russell (Gbr/Mercedes)

4a fila: Lando Norris (Gbr/McLaren) Carlos Sainz Jr (Spa/Ferrari)

5a fila: Sergio Pérez (Mex/Red Bull) Oscar Piastri (Aus/McLaren)

6a fila: Nico Hulkenberg (Ger/Haas) Esteban Ocon (Fra/Alpine)

7a fila: Pierre Gasly (Fra/Alpine) Kevin Magnussen (Dan/Haas)

8a fila: Alexander Albon (Tha/Williams) Yuki Tsunoda (Jpn/AlphaTauri)

9a fila: Daniel Ricciardo (Aus/AlphaTauri) Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo)

10a fila: Logan Sargeant (Usa/Williams) Zhou Guanyu (Chn/Alfa Romeo)