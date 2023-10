F1 Gp Brasile, orari e dove vederlo in tv: i segreti del circuito di Interlagos

San Paolo (Brasile), 31 ottobre 2023 – Il mondiale di Formula 1 è ormai agli sgoccioli. In questo primo fine settimana del mese di novembre, il Circus atterrerà a San Paolo, dove correrà sul circuito di Interlagos la terzultima gara dell'anno. In quella che fu la patria di un campionissimo come Ayrton Senna, oggi molto legata a Lewis Hamilton, terminerà il trittico di Gran Premi consecutivi, disputati settimana dopo settimana, che ha visto come protagonista l'America. Si è partiti da Austin, in Texas, nel Gran Premio degli Stati Uniti, e si è poi passati a Città del Messico, per il Gran Premio del Messico. In entrambi gli appuntamenti il vincitore è stato, come al solito in questo 2023, Max Verstappen. L'olandese, che si è già assicurato il terzo titolo iridato della propria carriera, punta ad ottenere qui la diciassettesima vittoria di un mondiale dominato in lungo e in largo. La Mercedes punterà a difendere il secondo posto nella classifica del mondiale costruttori dall'assalto della Ferrari, così come Lewis Hamilton cercherà di raggiungere Sergio Perez al secondo posto in quella piloti.

La storia del circuito di Interlagos

Il Gran Premio del Brasile si correrà sull'iconica pista di Interlagos, la quale si colloca circa quindici chilometri a sud della città di San Paolo. L'autodromo è intitolato alla memoria di José Carlos Pace, pilota brasiliano che vinse qui nel lontano 1975 e scomparve prematuramente a causa di un incidente aereo. Patria di Ayrton Senna, il Brasile è stato per molti anni l'ultima tappa del mondiale di Formula 1, e grazie a ciò ha visto assegnare tanti titoli mondiali nel corso della storia. Due tra i più celebri risalgono alla fine degli anni dieci. Nel 2007 Kimi Raikkonen venne incoronato come campione del mondo sulla Ferrari, in una lotta serrata contro le McLaren di Fernando Alonso e Lewis Hamilton: quel giorno le rosse di Maranello chiusero con una doppietta, poiché Felipe Massa si classificò in seconda posizione sotto la bandiera scacchi. L'anno successivo, però, nel 2008, Lewis Hamilton si prese la corona d'alloro in una delle gare emotivamente più provanti di sempre. L'idolo di casa, Felipe Massa, tagliò il traguardo a bordo della sua Ferrari da momentaneo campione del mondo, ma a pochi metri dal traguardo il rivale britannico superò Timo Glock e, centrando il quinto posto in gara, vinse così il suo primo titolo dei sette che successivamente si porterà a casa. Quello di Raikkonen, dunque, resta tuttora l'ultimo mondiale piloti conquistato dalla casa di Maranello.

L'albo d'oro di questo Gran Premio è guidato da Michael Schumacher, che in carriera è salito sul gradino più alto del podio per quattro volte, seguito da Sebastian Vettel a quota tre successi e da Ayrton Senna a quota due. Non sempre, però, il Gran Premio del Brasile si è corso sull'asfalto di Interlagos. Dal 1978 al 1989, infatti, la Formula 1 corse sul circuito di Jacarepaguà, alla periferia di Rio de Janeiro. Per quel tracciato, l'albo d'oro vede Alain Prost in testa per numero di vittorie: ben cinque su dieci appuntamenti disputati. Nel 2020 la tappa brasiliana fu saltata a causa della pandemia da coronavirus, mentre si tornò a gareggiare nel 2021, quando a vincere fu Lewis Hamilton con una splendida rimonta partita dal decimo posto. L'anno scorso a trionfare fu George Russell, che ha conquistato qui la sua prima e finora unica vittoria in Formula 1.

Le caratteristiche del circuito

Il circuito di Interlagos ha radici antiche. Fu costruito e ideato prendendo ispirazione da alcune sezioni dei tracciati di Brooklands, Roosevelt Raceway e Monthlhery, quando prese vita nel 1940. La sua versione originale, ovvero la prima in assoluto, era lunga ben otto chilometri. Il restyling nel corso degli anni lo ha portato a diventare piuttosto breve e veloce, con i suoi attuali 4,3 chilometri di lunghezza per giro, che si percorrono in poco più di un minuto e dieci secondi da parte delle monoposto di Formula 1. Il record sul giro assoluto, infatti, appartiene a Valtteri Bottas, che lo realizzò nel 2018 a bordo della Mercedes in 1:10.540. La sezione più celebre del tracciato di Interlagos è sicuramente la "S do Senna", ovvero la parte immediatamente successiva al rettilineo del traguardo. Successivamente si entra su un altro rettifilo, la Descida do Lago, che immette i piloti ad un buon punto di sorpasso, attualmente agevolato anche dalla presenza del DRS apribile in corrispondenza di tale dritto. Dopodiché, le monoposto entrano nelle sinuose curve della pista, tra vari saliscendi nella zona collinare della pista, che accompagnano i piloti all'ultima curva, la lunga e velocissima Junçao.

Quando e dove vedere il Gran Premio del Brasile

Il Gran Premio del Brasile si disputerà nel fine settimana che va dal 3 al 5 novembre 2023. Si tratta della terzultima gara del mondiale di Formula 1 e si correrà con il format della Sprint Race. Dopo il Gran Premio del Qatar e il Gran Premio degli Stati Uniti, dunque, si torna a correre un fine settimana che vedrà le qualifiche per la gara domenicale al venerdì. Il sabato sarà interamente dedicato alla Sprint, prima con la sessione di qualifiche e poi con la stessa gara breve. L'evento sarà trasmesso in diretta integrale sui canali di Sky Sport, su Sky Sport F1 e su Sky Sport Uno. TV8, invece, trasmetterà in chiaro ma in differita alcuni degli appuntamenti, tra cui le qualifiche del venerdì (al sabato sera), la Sprint Shootout, la Sprint Race e, infine, il Gran Premio domenicale.

Venerdì 3 novembre

15:30 Prove libere

19 Qualifiche (in differita su TV8 sabato alle 22)

Sabato 4 novembre

15 Sprint Shootout (in differita su TV8 alle 19:30)

19:30 Sprint Race (in differita su TV8 alle 21:30)

Domenica 5 novembre 18 Gara (in differita su TV8 alle 21:30)

