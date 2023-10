F1, Alonso sconsolato: "Non lotteremo per nulla". E spuntano voci su un futuro in Red Bull

Città del Messico (Messico), 31 ottobre 2023 – L'Aston Martin è finita in una spirale negativa che sembra non avere fine. Dopo un avvio di stagione incredibilmente sorprendente, il team britannico ha vissuto un progressivo declino, che si è trasformato in un vero e proprio tracollo in questa ultima fase del mondiale 2023. Fernando Alonso, che aveva conquistato sei podi nei primi otto Gran Premi, ha smesso di racimolare risultati importanti da prima dell'estate, con rari sprazzi di performance qua e là. Il suo compagno di squadra, Lance Stroll, ha fatto anche peggio, non riuscendo mai realmente ad ingranare.

Le dichiarazioni di Alonso

Fernando Alonso sembra essersi ormai rassegnato. La sua Aston Martin, aggiornata poco e male dal team, non è più competitiva nei confronti dei rivali. La squadra di Silverstone è ancorata al quinto posto nella classifica costruttori, dopo che è stata scavalcata in rimonta dalla McLaren, che ha vissuto la parabola opposta in questo 2023. Nell'ultimo Gran Premio del Messico, sia il pilota asturiano che il compagno di squadra, Lance Stroll, si sono ritirati e non avrebbero in ogni caso portato a casa nessun punto iridato. Lo spagnolo ex Alpine tra le tante ha perso qualsiasi tipo di speranza e lo ha ammesso nelle interviste successive alla gara: "Onestamente, non lotteremo per nessun obiettivo nelle tre gare conclusive. Nel mondiale costruttori siamo bloccati al quinto posto, nel mondiale piloti perderemo un paio di posizioni. È incredibile che siamo davanti alle Ferrari (anche se in realtà Carlos Sainz è già davanti, ndr), a Russell e a Norris, ma perderemo queste posizioni, perché loro hanno una macchina molto veloce". Le soluzioni sembrano molto difficili da trovare: "Vediamo cosa possiamo fare, stiamo lavorando il più possibile. Non siamo contenti della situazione attuale, ma a volte si impara di più dalle difficoltà che dai festeggiamenti. Stiamo cercando di fare il maggior numero possibile di prove e di dare il maggior feedback possibile alla fabbrica a Silverstone. Dobbiamo ancora andare in tre circuiti, che ci daranno ancora più dati sulla macchina. Non credo che potremo finire a podio in queste gare, ma penso che abbiamo ancora la possibilità di chiudere l’anno in modo competitivo".

Le voci sul futuro

Nelle ultime ore si stanno rincorrendo alcuni voci, soprattutto mediante la stampa spagnola, che vedrebbero Fernando Alonso prossimo a cambiare squadra. Approdato solamente all'inizio dell'anno solare in Aston Martin, l'asturiano sarebbe ora deluso dalle promesse non mantenute dal team britannico, reo di avergli consegnato una macchina competitiva e poi di non averla sviluppata a dovere. Tali rumors includerebbero un passaggio in Red Bull, al fianco di Max Verstappen, con persino un possibile scambio con Sergio Perez. Il messicano, in questo modo, andrebbe a vestirsi di verde e non chiuderebbe la propria carriera, come invece è molto probabile che accada nel caso in cui la scuderia di Milton Keynes decidesse di appiedarlo. Di fronte alla possibilità di mettere due galli in un pollaio, ovvero Verstappen e Alonso, queste voci sembrerebbero essere quasi Fanta Formula 1, anche se gli spifferi iniziano a essere insistenti.

