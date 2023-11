F1 Gp Brasile, Verstappen in pole. Secondo Leclerc e terzo Stroll

Interlagos (Brasile), 3 novembre 2023 – Max Verstappen non si accontenta di essere già campione e anche a Interlagos ha piazzato la zampata vincente con la sua Red Bull conquistando l'undicesima pole della stagione con il tempo di 1'10"727. Secondo, e in prima fila a fianco dell’olandese, la Ferrari di Charles Leclerc (1'11"021). Mentre Carlos Sainz non è andato oltre l'ottavo tempo. In seconda fila spiccano le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, rispettivamente 1'11"021 e 1'11"344. Lewis Hamilton e George Russell su Mercedes in quinta e in sesta posizione. Settimo Lando Norris su McLaren, davanti a Sainz, poi Sergio Perez su Red Bull nono, Oscar Piastri sull’altra McLaren è decimo. Un violento temporale ha accorciato la Q3 di circa 4 minuti. Sabato in programma Sprint Shootout alle 15 e gara veloce alle 19.30. Domenica alle 18 il Gp.

La griglia di partenza:

1a fila 1. Max Verstappen (Ned) RedBull in 1'10"727 2. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'11"021

2a fila 3. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1'11"344 4. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1'11"387

3a fila 5. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1'11"469 6. George Russell (Gbr) Mercedes 1'11"590

4a fila 7. Lando Norris (Gbr) McLaren 1"11"987 8. Carlos Sainz (Esp) Ferrari 1"11"989

5a fila 9. Sergio Perez (Mex) Red Bull 1"12"321 10 Oscar Piastri (Aus) McLaren DNF

6a fila 11. Nico Hulkenberg (Ger) Haas 1"10"547 12. Esteban Ocon (Fra) Alpine 1"10"562

7a fila 13. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1'10"567 14. Kevin Magnussen (Den) Haas 1"10"723

8a fila 15. Alexander Albon (Tha) Williams 1'10"840 16. Yuki Tsunoda (Jpn) Alphatauri 1'10"837

9a fila 17. Daniel Ricciardo (Aus) Alphatauri 1'10"843 18. Valtteri Bottas (Fin) Alfa Romeo 1'10"955

10a fila 19. Logan Sargeant (Usa) Williams 1'11"035 20. Zhou Guanyu (Chi) Alfa Romeo 1'11"275

Prove libere

Nelle prove libere del pomeriggio molto bene le Ferrari: primo Carlos Sainz, seguito da Charles Leclerc. Le Rosse si sono confermate così competitive sul giro secco dopo le pole ottenute ad Austin e Città del Messico. Terzo posto per Russell con la Mercedes, davanti a Hulkenberg (Haas) e Albon (Williams). Più indietro il campione del mondo Max Verstappen, che chiude 16esimo.

Gp Brasile, rivivi le qualifiche

Come sono andate le libere a Interlagos

Al termine della prima e unica sessione il più veloce è risultato Carlos Sainz, con il tempo di 1:11.732. Lo spagnolo, numero 55 della Ferrari, si piazza davanti all'altra Rossa di Charles Leclerc e alla Mercedes di George Russell, distanti rispettivamente da Sainz 108 e 133 millesimi. Quarto tempo, invece, per la buona Haas di Nico Hulkenberg, che chiude con quasi due decimi di svantaggio rispetto al ferrarista, mentre seguono in quinta e in sesta posizione rispettivamente la Williams di Albon e l'Aston Martin di Stroll, a tre e quattro decimi di distanza. Settimo Gasly, ottava l'Alfa Romeo di Zhou, nono e decimo tempo per la Williams di Sargeant e per l'altra Haas di Magnussen. Red Bull, McLaren e Mercedes di Hamilton fuori dai migliori dieci tempi per via del diverso programma di lavoro svolto.

Dove vedere in tv il Gp del Brasile

L'evento sarà trasmesso in diretta integrale sui canali di Sky Sport, su Sky Sport F1 e su Sky Sport Uno. TV8, invece, trasmetterà in chiaro ma in differita le qualifiche del venerdì, la Sprint Shootout, la Sprint Race e, infine, il Gran premio domenicale.