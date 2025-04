F1 GP Giappone: guida al fine settimana, orario e dove vederlo in tv

Suzuka (Giappone), 3 aprile 2025 - La Formula 1 riaccende i motori e lo fa a Suzuka, per il Gran Premio del Giappone. Archiviate le prime due tappe consecutive del mondiale 2025, in Australia e in Cina, il Circus si sposta nella terra del sol levante per il primo di tre Gran Premi che si correrranno uno dopo l'altro. Se è ancora molto presto per parlare concretamente della classifica del mondiale, lo snodo nipponico rappresenta uno step fondamentale per la Ferrari. Il Cavallino Rampante ha cominciato malissimo la stagione, con un doppio DNF a Shanghai che deve essere immediatamente riscattato. Là davanti c'è la McLaren, che comanda il campionato costruttori e quello piloti, grazie agli otto punti di vantaggio guadagnati da Lando Norris sul campione in carica Max Verstappen.

Il circuito di Suzuka

Per la seconda volta nella storia la Formula 1 si reca in Giappone durante la primavera, ovvero al di fuori da quella che è la stagione dei tifoni, che solitamente coincideva con lo sbarco delle monoposto a Suzuka. Grazie a questa scelta di calendario il meteo dovrebbe sorridere ai team, che dovrebbero beneficiare di un clima senza precipitazioni. Lo storico e meraviglioso tracciato nipponico nel quale si correrà vide la luce per merito della Honda, che lo costruì come circuito di test per le proprie autovetture e ad oggi è una delle piste più tecniche presenti in calendario. Il suo layout ad "8" è unico nel suo genere e presenta tornanti, curve ad esse e curve veloci, in un mix che richiede tanto bilanciamento aerodinamico. La lunghezza è di 5.807 metri, che si traducono in 53 giri per quanto riguarda la durata del Gran Premio domenicale. Qui a Suzuka si sono corsi 34 dei 38 appuntamenti totali del Gran Premio del Giappone, mentre 4 si svolsero sul tracciato del Fuji. Il pilota più vincente di sempre qui è Michael Schumacher, che ha collezionato ben sei primi posti. Tre team hanno conquistato lo stesso numero di vittorie, sette: Red Bull, Ferrari e McLaren. Dei piloti attualmente in attività, solamente in tre possono fregiarsi di almeno una vittoria su questa pista: Lewis Hamilton (quattro successi), Max Verstappen (tre) e Fernando Alonso (uno).

Gli equilibri in griglia di partenza

Le prime due gare stagionali hanno dato qualche prima indicazione sulle forze in campo. La McLaren comanda come prima forza, dall'alto di una vettura sempre bilanciata, equilibrata e veloce in tutte le condizioni. A seguire ci sono Mercedes, Red Bull e Ferrari, tutte con diverse problematiche da risolvere. Di queste la più solida è sembrata essere la monoposto di Brackley, con un Russell in ottima forma e un Kimi Antonelli subito in grado di mettersi a proprio agio nella massima categoria. In casa Red Bull Verstappen ha aperto la polemica interna dopo l'addio prematuro di Lawson, bocciato e rispedito in Racing Bulls dopo sole due gare e che sarà sostituito dal padrone di casa Yuki Tsunoda. La Ferrari deve rimettersi in piedi dopo la figuraccia della doppia squalifica in Cina e il debutto deludente di Melbourne: il Cavallino deve scoprire velocemente se la SF-25 ha margine di crescita, per capire anche come orientare il lavoro dei prossimi mesi.

Orario e dove vederlo in tv

Il programma del GP del Giappone si svilupperà a partire dalla mattinata di domani, venerdì 4 aprile, fino a domenica 6 aprile. Tutte le sessioni verranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport, mentre qualifiche e gara andranno in onda in chiaro su TV8 esclusivamente in differita. Venerdì 4 aprile Prove Libere 1: ore 04:30 Prove Libere 2: ore 08:00 Sabato 5 aprile Prove Libere 3: ore 04:30 Qualifiche: ore 08:00 (differita su TV8 alle 14:00) Domenica 6 aprile Gara: ore 07:00 (differita su TV8 alle 14:00) Leggi anche: Ferrari, Suzuka è da dentro o fuori