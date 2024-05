F1 GP Monaco, i pronostici della gara. Leclerc favorito parte dalla pole

Monte Carlo, 26 maggio 2024 - Charles Leclerc oggi potrebbe coronare il sogno di vincere, per la prima volta, tra le strade del suo Principato di Monaco. Il padrone di casa di Monte Carlo scatterà dalla pole position nel Gran Premio più glamour del calendario, che è anche quello che gli ha portato più delusioni negli ultimi anni. Il pilota della Ferrari partirà, infatti, per la terza volta in carriera dalla prima casella di questa griglia di partenza, in una gara dove chi parte davanti, nella maggior parte dei casi, si porta anche a casa il trofeo del primo classificato. Finora per Leclerc le cose non sono andate in questo modo, ma questa potrebbe essere la domenica giusta per spezzare questa sorta di "maledizione", arricchita nel tempo da problemi meccanici e strategie di gara errate, che gli hanno tolto la gioia di festeggiare davanti alla sua famiglia.

Il favorito e i suoi inseguitori

Impossibile non partire, in questa analisi sui papabili vincitori di questo pomeriggio, da colui che ha inanellato ben sette pole position consecutive e la cui "streak" è stata interrotta proprio ieri. Max Verstappen non è riuscito a prendersi il primato storico delle otto pole di fila da inizio stagione, ma più che a questo dovrà concentrarsi sul portare a casa un Gran Premio solido e senza sbavature. Un secondo giro in Q3 viziato da un errore alla prima curva non gli ha permesso di migliorare il suo primo crono, che lo farà scattare solamente dalla sesta casella della griglia. Davanti a sé avrà le due Ferrari, le due McLaren e la Mercedes di George Russell, in un circuito dove i sorpassi sono praticamente proibitivi, a causa delle dimensioni della carreggiata e, soprattutto, delle monoposto sempre più "ingombranti". Con il tre volte campione del mondo così distante, Leclerc dovrà difendersi perlopiù da Oscar Piastri, che ha soffiato la prima fila all'altro ferrarista, Carlos Sainz. Lo spagnolo ha già annunciato, senza mezzi termini, che l'obiettivo sarà quello di portare alla vittoria Charles, motivo per cui potrebbe attuare una strategica difesa nei confronti del compagno di squadra, se dovesse riuscire a scavalcare l'australiano della McLaren. A quel punto sarebbe difficile per chiunque andare a prendere Leclerc, a meno di clamorosi colpi di scena che, in quel di Monaco, non mancano quasi mai.

Le strategie di gara

Il Gran Premio di Monaco è sempre molto lineare. Difficile inventarsi qualcosa dal muretto dei box o alla vigilia della corsa: si effettua una sola sosta ai box, passando dalla gomma media alla dura o viceversa, e poi si porta la vettura fino al traguardo. L'unica variabile, non così improbabile ovviamente, è quella della Safety Car. Tra le strette stradine del Principato l'errore, anche piccolo, è dietro l'angolo, esattamente come lo sono le barriere: probabile assistere ad almeno una uscita della vettura di sicurezza, che metterà alla prova la tempestività dei vari ingegneri ai box. Nel 2022 Leclerc qui perse a causa di un errore strategico e la Ferrari non vorrà condannare il monegasco ad un bis che sarebbe molto complicato da digerire. Il poleman avrà due vie: la prima è quella di provare a scappare e distanziare gli inseguitori, in maniera tale da creare un gap importante che gli offra diverse scelte, specialmente relative al momento nel quale effettuare il pit stop; la seconda è quella di mantenere il gruppo compatto, aspettare che tutti facciano la sosta e rientrare per ultimo, avendo la certezza di tornare in pista davanti a tutto il gruppo. Sia l'undercut che l'overcut sono pericolosi a Monte Carlo e rappresentano l'unico metodo reale per scambiare le posizioni in pista una volta superata la prima curva dopo la partenza del Gran Premio. La gomma rossa, la più morbida del lotto, non dovrebbe essere utilizzata, ma mai dire mai. Il degrado è irrisorio e un primo stint con quella mescola potrebbe essere comunque un'opzione valida, così come valida sarebbe l'idea di montarla nel caso in cui entrasse una Safety Car nel corso delle ultime tornate.

