F1 oggi: il Gp di Monaco in diretta dalle 15. Leclerc fa sognare i tifosi Ferrari

Roma, 26 maggio 2024 – Leclerc, Piastri, Sainz, Norris, Russell, Verstappen, Hamilton: sono queste le prime posizioni della griglia di partenza del Gp di Monaco di Formula 1. La gara in diretta dalle 15. Il monegasco, piazzando la Ferrari davanti a tutti nel tortuoso circuito cittadino in cui partire primi dà sicuramente un vantaggio enorme, vista la difficoltà a fare sorpassi, fa sognare i tifosi. Leclerc, che già era stato il più veloce in tutte le prove, si è messo alle spalle la McLaren in evidente crescita dopo gli aggiornamenti.

La griglia di partenza

Prima fila

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Oscar Piastri (AUS/McLaren)

Seconda fila

Carlos Sainz Jr (Spa/Ferrari)

Lando Norris (Ing/McLaren)

Terza fila

George Russell (Ing/Mercedes)

Max Verstappen (Ola/Red Bull)

Quarta fila

Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

Yuki Tsunoda (Gia/Racing Bulls)

Quinta fila

Alexander Albon (Tha/Williams)

Pierre Gasly (Fra/Alpine)

Sesta fila

Esteban Ocon (Fra/Alpine)

Nico Hülkenberg (Ger/Haas)

Settima fila

Daniel Ricciardo (Aus/Racing Bulls)

Lance Stroll (Can/Aston Martin)

Ottava fila

Kevin Magnussen (Dan/Haas)

Fernando Alonso (Spa/Aston Martin)

Nona fila

Logan Sargeant (Usa/Williams)

Sergio Pérez (Mes/Red Bull)

Decima fila

Valtteri Bottas (Fin/Sauber)

Zhou Guanyu (Cin/Sauber)