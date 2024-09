F1 GP Monza 2024: pronostici e strategie di gara

Monza, 1 settembre 2024 - Lando Norris contro Max Verstappen, più altre variabili impazzite nel mezzo. Questa sarà la sfida che caratterizzerà il mondiale di Formula 1 da qui alla fine della stagione, poiché il pilota della McLaren è ora in possesso di un pacchetto tecnico chiaramente superiore a quello dell'olandese, il quale ha invece tra le mani un buon gruzzoletto di punti di margine da amministrare in ottica mondiale. Sarà una lotta di nervi per la corsa al titolo, così come la sarà quest'oggi a Monza. Nel tempio della velocità Norris parte in pole position e da favorito numero uno per la vittoria, mentre Super Max scatterà solamente settimo, in un Gran Premio che si preannuncia tutto in salita per il campione del mondo in carica.

I pronostici del Gran Premio

Le prove libere hanno emesso un verdetto che tiene sulla corda tutti i tifosi dei top team: McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull hanno un passo gara molto simile tra loro. Le monoposto papaya dovrebbero avere un margine sulla concorrenza di circa due decimi, che potrebbero però essere annullati o enfatizzati dalle condizioni del tracciato di Monza. La pista è stata riasfaltata, sta accumulando grip nel corso del fine settimana ma non è ancora perfetta, tanto che la Pirelli ha acceso un allarme graining nei confronti dei team. La reazione delle varie monoposto a questo fenomeno e al degrado gomma potrebbe fare tutta la differenza del mondo questo pomeriggio, quando Max Verstappen dovrà necessariamente risalire la china della classifica per tentare di inseguire Norris. Il britannico partirà in pole position e avrà dalla sua Oscar Piastri, che scatterà al suo fianco e, nonostante abbia affermato di voler lottare per la vittoria, ha anche mandato segnali da sparring partner al compagno di scuderia: se Lando avrà bisogno di aiuto nella lotta al titolo, l'australiano potrebbe dargli una mano fin da subito. Ma il vero alleato di Norris saranno le Ferrari e le Mercedes, che hanno un buon ritmo questo fine settimana e, anche in qualifica, non hanno certo sfigurato. La Red Bull, inoltre, sembra esser diventata la prima nemica di sé stessa. A Milton Keynes vige un periodo di caos tecnico, con la squadra che sembra essere confusa sul come effettivamente riuscire a migliorare le performance di una RB20 partita a razzo, ma che sembra aver perso per strada la propria spinta propulsiva. Al momento Verstappen veleggia sui risultati raccolti a inizio stagione e tenta di tappare le falle il più possibile, ma il settimo posto raggiunto ieri dimostra che anche lui non può fare miracoli, se la vettura non lo assisterà. Per la vittoria la carta più quotata è quella di Norris, seguito a ruota dal Cavallino Rampante e dalle Frecce d'Argento.

La strategia di gara

La strategia di gara sarà molto lineare per tutti. I top team hanno a disposizione un set di gomma Media e due di Hard, in quella che sarà una corsa con un solo pit stop. Soltanto l'ingresso di una Safety Car o un graining importante, potranno far cambiare idea ai vari strateghi delle squadre.