F1, prime libere del Gp del Barhain: vola la Racing Bulls di Ricciardo. Ottavo Leclerc su Ferrari. Alle 16 le FP2

Roma, 29 febbraio 2024 - Oggi comincia il mondiale di Formula Uno 2024 con il GP del Bahrain. Il re resta Max Verstappen, il grande favorito per il quarto titolo mondiale consecutivo sulla sua Red Bull. Finisca anche l'attesa per vedere le nuove Ferrari SF-24 all'opera. Charles Leclerc, vincente su questo tracciato due anni fa anche per i bookmakers che lo vedono come il primo avversario dell'olandese volante, primo nelle quote. Poi c'è Carlos Sainz, all'ultimo anno con la Rossa perché nel 2025 sarà sostituito da Lewis Hamilton, intenzionato a dare il massimo per chiudere in bellezza e magari far pentire Maranello per il futuro avvicendamento.

Una cusiorità, quella iniziata oggi è la stagione più lunga della storia della Formula 1 con 24 Gp in calendario.

FP1

A sorpresa la monoposto più veloce è stata la Racing Bulls, sempre più Red Bull che Minardi, di Daniel Ricciardo. Il pilota australiano ha fatto segnare il tempo di 1'32"869 sul circuito di Sakhir com le gomme soft. Alle sue spalle, sempre con le soft, le due McLaren di Lando Norris (+0"032) e Oscar Piastri (+0"244). La Ferrari di Charles Leclerc, con le medie, ha registrato l'ottavo tempo (+0"399), invece Carlos Sainz (+0"516) è undicesimo.

Bene Yuki Tsunoda con il quarto crono (+0"314) su Racing Bulls, seguito da Fernando Alonso si Aston Martin (+0"324). Poi Max Verstappen su Red Bull (+0"369) sesto e George Russell su Mercedes settimo (+0"382). Il futuro ferrarista Lewis Hamilton ha fatto il nono tempo (+0"433), mentre Valtteri Bottas su Kick Sauber chiude la top ten (+0"485). La seconda sessione di libere alle 16.

I tempi delle FP1:

1 Daniel Ricciardo RB: 1'32"869 2 Lando Norris McLaren: +0"032 3 Oscar Piastri McLaren: +0"244 4 Yuki Tsunoda RB: +0"314 5 Fernando Aalonso Aston Martin: +0"324 6 Max Verstappen Red Bull Racing: +0"369 7 George Russell Mercedes: +0"382 8 Charles Leclerc Ferrari: +0"399 9 Lewis Hamilton Mercedes: +0"433 10 Valtteri Bottas Kick Sauber: +0"485 11 Carlos Sainz Ferrari: +0"516 12 Sergio Perez Red Bull Racing: +0"544 13 Alexander Albon Williams: +0"714 14 Lance Stroll Aston Martin: +0"999 15 Guanyu Zhou Kick Sauber: +1"054 16 Logan Sargeant Williams: +1"344 17 Esteban Ocon Alpine: +1"938 18 Pierre Gasly Alpine: +2"275 19 Kevin Magnussen Haas F1 Team: +4"608 20 Nico Hulkenberg Haas F1 Team: +5"069