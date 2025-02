Ferrari, esordisce la SF-25. Il gesto di Hamilton con Leclerc è da applausi

Fiorano (Modena), 19 febbraio 2025 — La SF-25 è ufficialmente realtà. Martedì sera la presentazione della livrea nella fastosa cerimonia di Londra “F175 Live”, oggi i primi giri a Fiorano della vettura nel suo completo (compresa di meccanica e sospensioni originali) che disputerà il prossimo Mondiale di F1. Alle 9.23 il primo giro sulla pista di casa, con a bordo Charles Leclerc e davanti a centinaia di tifosi che, dalle 5 di mattina, hanno assiepato il cavalcavia sopra il circuito in attesa dei primi giri. Come avevano fatto anche il 22 gennaio, attendendo sotto la pioggia i primi 30 storici giri di Hamilton con la Rossa, nei test sulla SF-23. Alle 13.45, quindi, è toccato proprio a Lewis, per un totale di 250 km tra filming day e shakedown. Poco dopo le 16.30 la fine della giornata. Il prossimo appuntamento è a Milano il 6 marzo, in un evento organizzato da UniCredit, poi non si scherza più: i test in Bahrain del 26-28 febbraio, e la prima gara di stagione dal 14-16 marzo a Melbourne (Australia) come non accadeva dal 2019. Il bel gesto di Lewis con Charles Prima di scendere in pista, questa mattina, Hamilton è stato protagonista di un bellissimo gesto nei confronti di Leclerc. Prima che il monegasco uscisse dai box ed entrasse in azione con la SF-25, è stato ripreso dal britannico che, in un video con il proprio smartphone, ha voluto tenere impresso questo momento e mandare quasi un messaggio di sostegno al proprio compagno di squadra, prima della battaglia in pista che non si farà sicuramente attendere.

A dx Hamilton mentre riprende Leclerc all'uscita dai box di Fiorano con la SF-25

Proprio riguardo a questa battaglia, Vasseur non si è detto preoccupato: “Le prime settimane di collaborazione sono state molto buone — ha concluso — Sono riusciti a costruire un bel rapporto, la cosa più importante è mantenere questa relazione e continuare a lavorare di squadra. Una delle capacità del pilota è quella di cercare di migliorare sempre, e un buon modo per migliorare è quello di analizzare la prestazione dei tuoi compagni di squadra, perché è il pilota più vicino e può avere accesso ai dati. Se si è intelligenti, si può fare un passo avanti grazie al proprio compagno di box”. E sull’età di Hamilton non si dice preoccupato: “Il suo valore l’ha dimostrato ad Abu Dhabi (scattando ultimo e chiudendo quarto, ndr) — ha concluso — il suo ritmo c’è ancora, anche se non è lo stesso Lewis con cui ho lavorato 20 anni fa. È più maturo, esperto. È esattamente quello che cercavo, per la squadra, per me, per Charles”.