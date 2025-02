Doppio battesimo per la nuova Ferrari, lo show a Londra: da oggi parla la pista

Roma, 19 febbraio 2025 – Cronaca di un delirio annunciato. Marco Biagini e Luigi Zironi, i sindaci di Fiorano e Maranello, come Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Anche loro, i primi cittadini, non possono sbagliare: stamattina ci saranno gli occhi del mondo che ama la F1 puntati sul circuito che celebra l’esordio della SF25.

Il primo a girare con la Rossa nuova sarà il Principe di Monaco, poi Carletto passerà il testimone al Baronetto. Cronaca di un delirio annunciato. Tifosi sparsi per la Terra dei Motori già da ieri. Non che un debutto a Fiorano, su un tracciato da meno di un minuto, offra chissà quale garanzia sul futuro della macchina Rossa: ma qui e ora si fa un pezzetto di storia.

Il meteo dovrebbe aiutare: oggi sono previste temperature fra i 2 e i 7 gradi. Non ideali, ma per fortuna viene esclusa la pioggia. Dunque buon lavoro a Biagini, a Zironi, a Hamilton e a Leclerc.

Lo show. Intanto ieri sera l’universo F1 si è acceso in quel di Londra. Il capo italiano dì Liberty Media, l’ex ferrarista Stefano Domenicali, ha voluto celebrare con un evento spettacolare i 75 anni del Mondiale. Musica, luci, fumi e raggi laser (come avrebbe cantato Franco Battiato) per moltiplicare le emozioni di una vigilia infinita. Le scuderie hanno mostrato i colori delle livree 2025.

La sostanza verrà. Curiosità aggiuntiva: Max Verstappen, che detesta la mondanità, aveva detto che si sarebbe procurato un certificato medico pur di evitare lo show.

Poi l’olandese ha pensato al conto in banca. E stava in prima fila, eh.

Le parole. Ovviamente inevitabili le frasi di circostanza. Leclerc è stato molto…pratico: “Tutto bello però io non vedo l’ora di tornare a Fiorano per scoprire la nuova monoposto! Hamilton? Lavoriamo insieme per realizzare il sogno di tutti i ferraristi”.

Dato il contesto…londinese, Hamilton è stato il più applaudito dalla platea. Il sette volte iridato ha salutato affettuosamente il successore in Mercedes, il nostro emilianissimo Kimi Antonelli, che dal canto suo ha detto: “Non ho completamente realizzato cosa sta accadendo ma penso che dopo questa serata, mi renderò conto di tutto”.

Dopo di che, Lewis si è detto d’accordo con Carletto: “Fiorano mi aspetta, ho cambiato vita per la Ferrari e ne sono felice”. E Verstappen ha aggiunto che Hamilton è rinato alla Ferrari.

Un gongolante Fred Vasseur si è goduto l’attimo: da stamattina, per il capo del reparto corse inizia la scommessa più difficile.

Le regole. In coda, le comunicazioni della federazione internazionale. Curiosa la prima: onde evitare “trenini” dalla partenza all’arrivo, nel Gran Premio di Montecarlo saranno obbligatori almeno due cambi gomme (e la soluzione potrebbe essere imposta anche per altri circuiti cittadini). Confermate poi le nuove restrizioni sulla flessibilità delle ali posteriori ed anteriori.