Gp Abu Dhabi: atto finale Ferrari-McLaren. Pronostici e strategie gara

Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), 8 dicembre 2024 - L'ultima pagina di un libro ricco di colpi di scena. Il mondiale di Formula 1 giunge al termine questo pomeriggio, quando si spegneranno i semafori per il via del Gran Premio di Abu Dhabi. A Yas Marina si chiuderà una stagione lunghissima, composta da 24 gare, che solo oggi decreterà il vincitore del titolo costruttori. La battaglia finale sarà tra McLaren e Ferrari, con il team britannico che parte con tutti i favori del pronostico, complice anche quanto accaduto fino ad ora in questo week-end.

La lotta per il titolo

La Ferrari deve recuperare 21 punti sulla McLaren, per riuscire a conquistare un titolo costruttori che a Maranello manca da ben sedici anni. L'impresa, già complessa alla vigilia di questo fine settimana, si è complicata ulteriormente negli ultimi due giorni. Durante la prima sessione di prove libere del venerdì, il Cavallino Rampante è stato costretto a sostituire il pacco batterie sulla monoposto di Charles Leclerc. Avendo già raggiunto il limite di elementi utilizzabili in questa stagione, questo cambio costerà dieci posizioni in griglia di partenza al monegasco. Come se non bastasse, ieri in qualifica il numero 16 della Ferrari ha commesso un errore durante il Q2: il suo giro, cancellato per track limits, lo ha visto tagliato fuori anticipatamente dalla qualifica. Per questo motivo Leclerc oggi scatterà diciannovesimo, davanti solamente a Colapinto, anche lui penalizzato per cambio componenti sulla sua Williams.

Al contrario, le McLaren hanno finora registrato un fine settimana perfetto. Norris e Piastri sono sempre stati i più veloci in pista e ieri hanno piazzato un uno-due in vista del via del Gran Premio di oggi: il britannico in pole position e l'australiano al suo fianco. In terza piazza ci sarà Carlos Sainz, alla sua ultima gara in rosso. Lo spagnolo dovrà provare a vincere per mantenere vive le speranze di mondiale, mentre Leclerc dovrà effettuare una rimonta furiosa per andare a punti. La domanda che più preoccupa i tifosi, però, è una: la SF-24 avrà il passo per volare tra le curve di Yas Marina?

I pronostici e la strategia di gara

La McLaren è la favorita per la vittoria del Gran Premio. Norris e Piastri giocheranno sulla difensiva contro Sainz, che sarà l'unica punta Ferrari ad insidiarli là davanti. Il passo gara delle monoposto di Woking è il migliore della griglia, ma non dovrebbe essere sufficiente per scappare dal gruppo. Oggi più che mai la strategia del cambio gomme sarà fondamentale. Pirelli assicura che si può andare sul singolo pit-stop, soluzione che potrebbe tentare proprio la McLaren. Nel caso in cui il team britannico decidesse di essere più conservativo, andrà in marcatura sulle scelte che la Ferrari prenderà con Sainz.

Il discorso è diverso per Leclerc ed Hamilton, che partono molto indietro nella griglia. I due sono chiamati ad una rimonta rapida: il primo per cercare il miracolo nel mondiale costruttori, il secondo per rendere onore alla sua ultima corsa da pilota Mercedes. La soluzione più estrema sarebbe quella di montare le gomme rosse al via, guadagnare tante posizioni e poi prepararsi ad una gara sulle due soste. Altrimenti, gli strateghi potrebbero indirizzarli verso una strategia esattamente opposta: gomme dure allo start, primo stint molto lungo e attesa di una Safety Car, che cambierebbe completamente le carte in tavola.

