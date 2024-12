Diretta F1 qualifiche Gp Abu Dhabi oggi, duello McLaren-Ferrari: libere 3 live

Abu Dhabi, 7 dicembre 2024 – La missione non era certo delle più facili, ma adesso recuperare 21 punti alla McLaren e conquistare il titolo costruttori sembra davvero un miraggio. La Ferrari ha però tutta l’intenzione di provarci fino all’ultimo metro, nonostante un venerdì avaro di buone indicazioni. Nel Gp di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale di Formula 1, oltre alle ottime performance di Lando Norris e Oscar Piastri, la Rossa dovrà fare i conti anche con la penalizzazione di 10 posti in griglia inflitta a Charles Leclerc per la sostituzione del pacchetto batteria. Una tegola non da poco che – comunque vadano le qualifiche di oggi alle 15 – costringerà il pilota monegasco a una gara di rimonta. Grande responsabilità, quindi, per Carlos Sainz, all’ultimo Gran premio in Ferrari. Motori accesi alle 11.30 per l’ultima sessione di libere, nel pomeriggio la caccia al pole.

Gp Abu Dhabi, segui la diretta