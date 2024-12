Diretta F1 Gp Abu Dhabi oggi, gara live: vince Norris davanti a Sainz. Terzo un clamoroso Leclerc. Ferrari a un soffio dall’impresa

Abu Dhabi, 8 dicembre 2024 – Un sogno che sembrava impossibile si trasforma in un’impresa sfiorata. Lando Norris vince il Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento stagionale di Formula 1, davanti a Carlos Sainz e Charles Leclerc. Come da pronostico, la McLaren mette in bacheca il Mondiale costruttori davanti alla Ferrari, conservando nella classifica finale 14 punti di vantaggio sul Cavallino. Ma la cronaca del Gran Premio di oggi racconta un’altra storia. Quella della clamorosa rimonta di Charles Leclerc che risale dalla 19esima e penultima posizione in griglia al podio. La sostituzione della batteria, con conseguente penalizzazione di 10 punti, e l’eliminazione in Q2 nelle qualifiche per un track limit ora pesano come un macigno sul sogno Ferrari.

C’è anche lo psicodramma, sempre sfiorato, di Oscar Piastri che dopo un contatto con Max Verstappen in partenza va in testacoda, riparte in ultima posizione, viene penalizzato di 10 secondi per un tamponamento con Colapinto e porta un solo punto alla causa della McLaren. Che ha rischiato davvero di perderlo, questo titolo, con la Ferrari che se avesse vinto la gara, limitando anche solo al secondo posto Norris, avrebbe messo le mani sul Mondiale. Non è andata così, ma grandi emozioni e spettacolo, con Jannik Sinner a tifare il Cavallino dal paddock e a sventolare la bandiera a scacchi.

Le altre posizioni: quarta e quinta piazza per Lewis Hamilton, anche lui autore di una rimonta spettacolare, che chiude davanti a George Russell. Poi Max Verstappen, Paul Gasly, Niko Hulkenberg, Fernando Alonso e appunto Oscar Piastri, decimo dopo essere scattato in seconda piazza.

Oscar Piastri in testacoda dopo il contatto in partenza ad Abu Dhabi (Ansa)

La rabbia di Verstappen

Max Verstappen non ha gradito la penalizzazione di dieci secondi subita per il contatto con Oscar Piastri nel tentativo di superare l'australiano alla prima curva. Nel commentare al team radio la vicenda, il campione del mondo non ha nascosto il suo pensiero, tra ironia e rabbia: "Potremmo chiedere 20 secondi? Stupidi idioti". L'olandese della Red Bull, spesso protagonista di vivaci siparietti al team radio, era in quel momento all'ottavo posto della gara.

Momenti clou

Giro 3 – Partenza thrilling: contatto tra Max Verstappen e Oscar Piastri, la McLaren finisce in testacoda e scivola in ultima posizione. Super partenza di Leclerc che è già ottavo. Guida Norris davanti a Carlos Sainz.

Giro 18 – Guida Norris con circa 4 secondi di vantaggio su Carlos Sainz. Clamorosa rimonta di Charles Leclerc che, partito penultimo, è risalito in quarta posizione e lotta per il podio con la Mercedes di Russell. Dopo la girandola di pit stop, è in rimonta anche Piastri che deve però smaltire 10 secondi di penalizzazione per un contatto con Colapinto

Giro 24 – Dopo il pit stop Leclerc rientra in settima posizione, ma infila subito Gasly ed è sesto. Piastri risale in decima piazza. Davanti si accorcia il divario tra Norris e Sainz, sotto i 4 secondi. Grande rimonta anche di Hamilton che con le Hard è ora in quinta posizione. Quarto Verstappen che però dovrà smaltire i 10 secondi di penalizzazione.

Giro 47 – Norris guida con 5 secondi su Carlos Sainz. Charles Leclerc è risalito fino in terza posizioni. Oscar Piastri è dodicesimo. Dovesse finire così, la McLaren sarebbe campione costruttori per 13 punti. Ma attenzione, perché se Sainz riuscisse a vincere, passando Norris, la situazione si ribalterebbe: Ferrari campione con un punto di margine sulla McLaren. In caso di giro veloce McLaren o di un punto di Piastri, e quindi di arrivo a pari punti: la Rossa conquisterebbe comunque il titolo per una vittoria in più sui rivali

