F1 GP Australia 2024: le caratteristiche del circuito, orari e dove vederlo in tv

Melbourne (Australia), 20 marzo 2024 - La Formula 1, dopo essersi presa un fine settimana di pausa, è volata dall'altra parte del mondo con destinazione Australia. Melbourne rappresenta uno dei week-end più suggestivi dell'intero mondiale: sotto il sole della terra dei canguri, immerso nel verde di Albert Park, il circuito cittadino della capitale dello stato del Victoria ha sempre regalato emozioni nel corso degli anni. Inizialmente come ultima tappa dell'anno, in seguito come primo appuntamento stagionale e, ora, come terzo turno di un calendario di F1 sempre più ricco.

Il circuito di Albert Park

L'Australia è stata, fin dalla metà degli anni '80, meta di prestigio per il calendario di Formula 1. Il circuito di Adelaide, il primo utilizzato dal Circus nella terra dei canguri, ha poi ceduto il passo a quello di Melbourne, dove si corre dal 1996. Pur essendo un circuito cittadino, situato nel bel mezzo di un parco immerso nel verde, quella di Albert Park è una pista dove si raggiungono velocità elevate anche grazie alle quattro zone DRS. Il tracciato è stato modificato un paio di anni fa, quando sono state eliminate delle curve per offrire maggior spazio spettacolo e più sorpassi. L'asfalto è relativamente nuovo e perlopiù privo dei vari piccoli dossi e avvallamenti che, solitamente, caratterizzano i circuiti cittadini, ma mette anche in difficoltà gli pneumatici per quel che concerne l'usura delle varie mescole. Il team che ha ottenuto più vittorie qui a Melbourne è la Ferrari, ferma a quota nove dopo l'ultimo successo conquistato da Charles Leclerc nel 2022. Il pilota che più volte è salito sul gradino più alto del podio è Michael Schumacher, che si è portato a casa per quattro volte il trofeo del vincitore, seguito a quota tre da Sebastian Vettel. Piccola curiosità: mai nessun australiano è riuscito a vincere, nonostante la presenza nel Circus, nel corso degli anni, di campioni come Mark Webber e Daniel Ricciardo.

Verstappen cerca la tripletta

Max Verstappen sbarca in Australia con il desiderio di proseguire il suo dominio incontrastato. Il binomio con la nuova RB20 sembra essere per il momento inattaccabile e a Melbourne l'olandese può centrare la terza vittoria consecutiva in questo 2024. L'unico possibile ostacolo, almeno sulla carta, può essere rappresentato dal suo compagno di squadra Sergio Perez, che ha però dimostrato finora di non riuscire a tenere i suoi stessi ritmi. La Ferrari va a caccia di conferme: il Cavallino Rampante vuole mostrare di essere seconda forza anche su un tracciato dal layout nuovamente differente da quello del Bahrain e da quello di Jeddah. Resta in dubbio la presenza di Carlos Sainz, che svolgerà un test fisico previsto dalla FIA per tornare a guidare regolarmente la sua SF24. L'operazione all'appendicite è andata a buon fine ma sono trascorsi appena dieci giorni; resta da scoprire se i tempi sono già maturi per un ritorno al volante per lo spagnolo. In caso contrario, Oliver Bearman si presenterà nuovamente al fianco di Charles Leclerc al via del Gran Premio. Per quanto riguarda il resto della griglia, dovrebbero restare molto vicine tra di loro le performance di McLaren, Mercedes e Aston Martin, anche se per avere tutte le conferme del caso bisognerà attendere almeno le prime sessioni di prove libere. Williams e Haas i candidano come variabili impazzite per cercare un difficile piazzamento in zona punti, che però alla compagine statunitense è riuscito in Arabia Saudita.

Orari e dove guardare in tv il Gran Premio d'Australia

Il fuso orario di Melbourne vede una differenza di ben dieci ore dall'Italia, motivo per cui tutte le sessioni saranno nella tardissima notte o primissima mattinata del Bel Paese. A seguire il programma con i vari orari del fine settimana, che sarà trasmesso in tv da Sky Sport F1 in diretta e in chiaro da TV8, seppur in differita. Venerdì 22 marzo Prove libere 1: 2:30 Prove libere 2: 6:00 Sabato 23 marzo Prove libere 3: ore 2:30 Qualifiche: ore 6:00 Domenica 24 marzo Gara: ore 5:00