Diretta F1 Gp Giappone: è caccia a Verstappen, la Ferrari ci prova. Incidente Albon-Ricciardo al via, bandiera rossa

Suzuka, 7 aprile 2024 – Gran premio del Giappone, tutti a caccia della Red Bull e di Max Verstappen. Dopo il flop di Melbourne, il messaggio lanciato dal pilota olandese nelle qualifiche è chiaro: pole position da dominatore e tanta voglia di salire sul primo gradino del podio. A Suzuka completa la prova di forza del team campione del mondo il secondo posto in griglia di Sergio Perez.

Tutti gli avversari a inseguire, con la Ferrari in ritardo. Scatta solo in quarta posizione Carlos Sainz, addirittura ottavo Charles Leclerc. Lo spagnolo, ancora una volta davanti al compagno di squadra, non si fa grandi illusioni per il Gran premio: “Sul passo gara sembriamo più forti, realisticamente lotteremo con la McLaren di Lando Norris per il podio”. Per Leclerc, invece, “sarà fondamentale partire bene e sperare che il passo sia abbastanza per sorpassare le vetture davanti”.

La griglia di partenza

Prima fila: 1. Max Verstappen Red Bull 1'28"197, 2. Sergio Perez Red Bull 1'28"263

Seconda fila: 3. Lando Norris McLaren 1'28"489, 4. Carlos Sainz Ferrari 1'28"682

Terza fila: 5. Fernando Alonso Aston Martin 1'28"686, 6. Oscar Piastri McLaren 1'28"760

Quarta fila: 7. Lewis Hamilton Mercedes 1'28"766, 8. Charles Leclerc Ferrari 1'28"786

Quinta fila: 9. George Russell Mercedes 1'29"008, 10. Yuki Tsunoda Racing Bulls 1'29"413

Sesta fila: 11. Daniel Ricciardo Racing Bulls 1'29"472, 12. Nico Hulkenberg Haas 1'29"494

Settima fila: 13. Valtteri Bottas Kick Sauber 1'29"593, 14. Alexander Albon Williams 1'29"714

Ottava fila: 15. Esteban Ocon Alpine 1'29"816, 16. Lance Stroll Aston Martin 1'30"024

Nona fila: 17. Pierre Gasly Alpine 1'30"119, 18. Kevin Magnussen Haas 1'30"131

Decima fila: 19. Logan Sargeant Williams 1'30"139, 20. Zhou Guanyu (Chn) Kick Sauber 1'30"143

Gp del Giappone, la gara live

Le notizie in diretta