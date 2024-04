Ferrari, l’esodato Sainz batte ancora Leclerc. E la Red Bull torna a dettare legge

Suzuka, 6 aprile 2024 – Ammettiamolo. Il destino è beffardo. O almeno curioso. Poche settimane fa, la Ferrari ha ufficialmente scaricato Carlitos, per affiancare a Carletto, dal 2025, un certo Lewis Hamilton.

Risultato. Questa è la Ferrari di Sainz. Il driver che ancora non ha un contratto per l’anno che verrà. In compenso, si sta divertendo nell’anno che è già qua. E va benissimo, cioè non è questo il problema.

Il problema è Leclerc. Inutile girarci attorno. Senza esasperare la realtà: ma i numeri ci raccontano che Charles sta sotto 2-0 in gara rispetto al compagno di squadra. E in Australia e in Giappone è andato più piano anche in qualifica. Il Maestro della Pole privato della cattedra? Scrisse Agatha Christie: tre indizi fanno una prova. Siamo quasi lì.

Situazione bizzarra, ovviamente alla luce delle scelte che sono state fatte nella Casa Rossa. Il resto del sabato di Suzuka non mi sorprende. Perché la Formula Uno ha una sua logica ed era dura credere ad una crisi tecnica dei Bibitari, anche dopo il flop di Melbourne.

Poi può essere che sul passo gara Red Bull abbia un margine di vantaggio inferiore, ma di nuovo ci credo poco. Sainz, il pilota con la valigia, se la giocherà con Norris e con lo stupefacente Alonso, Samurai immortale. Leclerc dovrà risalire da dietro. A Carletto serve una bella domenica, soprattutto a livello psicologico. Perché, per inciso, l’Esodato noto all’anagrafe come Carlos Sainz sta andando più forte…