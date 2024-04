Qualifiche F1 Suzuka: la diretta dal Giappone

Suzuka (Giappone), 6 aprile 2024 – A Suzuka la pioggia fece un po’ bugiardi i tempi del Q2. Se ieri il clima ha dato una chance al talentuoso Piastri (primo, ma con tanti big ai box), toccherà oggi alle qualifiche, partite alle 8 (diretta Sky), ristabilire le gerarchie di pista per il Gran premio del Giappone.

La Ferrari tenta il tutto per tutto dopo la splendente doppietta in Australia, anche se Max è un vero e proprio mago della pioggia e la Red Bull resta la vettura da battere in un ritrovato stato di forma.

Segui la diretta

Le libere

Nella prima sessione il più veloce era stato proprio l’olandese volante davanti al compagno di squadra, Sergio Perez, e al ferrarista Carlos Sainz, nella seconda il miglior tempo se lo è preso appunto Oscar Piastri su McLaren davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e alla Rossa di Charles Leclerc.

La pioggia cominciata a scendere mezz'ora prima delle FP2, e poi proseguita nella prima parte del turno, è stata sufficiente per bagnare l'asfalto, e le temperature basse hanno fatto il resto. Per buona parte della sessione tutti sono rimasti ai box. Negli ultimi 30 minuti qualche pilota ha provato a scendere in pista, ma niente di così significativo da dare indicazioni di rilievo sui valori in pista. Tant'è che nella classifica finale i piloti che hanno fatto registrare un tempo sono stati appena 13.

"È stata una giornata così così - ha commentato Leclerc al sito Ferrari -. Dopo la prima sessione avevamo individuato alcuni aspetti su cui lavorare per ottimizzare il set-up. Però nel pomeriggio non abbiamo praticamente girato e così non siamo riusciti a trovare le risposte che cercavamo, particolarmente sul giro secco. Ci lavoreremo domani per arrivare pronti alla qualifica”.

"Non è stato un venerdì ideale visto che abbiamo perso tutta la seconda sessione a causa della pioggia - gli ha fatto eco Sainz -. La mattina mi ero trovato piuttosto bene in macchina e non vedevo l'ora di tornare in pista per continuare la messa a punto. Nel pomeriggio l'asfalto era troppo bagnato per le gomme intermedie e negli ultimi minuti troppo umido per le slick, quindi siamo rimasti in garage eccetto qualche giro nel finale. Un peccato, ma siamo tutti nella stessa situazione e comunque avremo ancora tempo nelle libere di domani per preparare le qualifiche”.