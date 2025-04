Pole di Piastri in Bahrain, terzo Leclerc. Norris solo sesto. La griglia di partenza

Roma, 12 aprile 2025 – Seconda pole position della stagione (e della carriera) per Oscar Piastri (McLaren), che segna il miglior tempo nelle qualifiche del Bahrain, battendo di 168 millesimi George Russell (Mercedes). Terzo a 0"334 Charles Leclerc: il ferrarista guadagna una piazza rispetto alla prove del venerdì, dominate sempre dall’australiano. Affiancato in seconda fila c’è l’altra Mercedes dell’italiano Kimi Antonelli. Delusione per Lando Norris, scivolato in sesta posizione (dalla seconda di ieri), persino dietro all’Alpine di Pierre Gasly. Settimo il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen. Male anche la Ferrari di Lewis Hamilton, che chiude nona davanti a Yuki Tsunoda. Prima di lui c’è l’ex pilota della Rossa e ora Williams Carlos Sainz.

Piastri on fire: “Mi sono sentito fiducioso per tutto il weekend – ha commentato l’australiano – sin dalle libere 1, che sono state un'esperienza un po' per tutti perché sembrava rally e non Formula 1. Poi mi sono sentito molto a mio agio in macchina. Nelle FP3 avevamo un buon passo. In qualifica gli altri si sono avvicinati, ma abbiamo fatto un buon giro e siamo contenti”.

Festeggia anche Russell: “Arrivare secondi è un bonus, pensavo che fosse in palio solo il terzo posto. C'è un caldo pazzesco e le condizioni non sono delle migliori, partire dalla seconda casella è grandioso. Per noi sarà una sfida lottare con Oscar”.

E’ andata meglio delle attese anche per Leclerc: “Onestamente non mi aspettavo il terzo posto. Sapevo che c'era un po' di margine, dovevo essere paziente nel Q1 e nel Q2. Con le gomme nuove è andata molto meglio. Sono contento. Abbiamo trovato la strada giusta, speriamo di migliorare anche in gara”.

Nella classifica mondiale piloti, Norris precede Verstappen di un solo punto (62 a 61), mentre Piastri è terzo (49): domani può insidiare la vetta. Sesto Leclerc (20) e ottavo Hamilton (15). Tra i team dominio della McLaren con 111 punti. Mercedes a 75 e Red Bull a 61. La Ferrari è a quota 35.

In aggiornamento