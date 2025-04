F1, Gran Premio del Bahrain: le McLaren dominano le prove libere. Classifica e tempi

Sakir (Bahrain), 11 aprile 2025 – Dominio McLaren nella prima giornata di prove libere del Gran Premio del Bahrain di Formula 1. Dopo Lando Norris nelle FP1, è Oscar Piastri a far registrare il miglior crono in 1:30.505 nella seconda sessione di libere, precedendo di 0.154 il compagno di scuderia Lando Norris e di oltre mezzo secondo la Mercedes di George Russell.

Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc davanti all'italiano Kimi Antonelli su Mercedes; ottava l'altra Rossa di Lewis Hamilton, che si posiziona alle spalle del quattro volte campione del mondo Max Verstappen (RedBull).

Hamilton: “Gli altri competitivi in tutte le condizioni”

"La prima sessione è stata piuttosto complicata poiché il caldo ha reso difficile trovare grip, e dunque non è stata una sessione particolarmente rappresentativa. Nel secondo turno abbiamo fatto un passo avanti: il giro con le Soft sembrava buono, ma sono andato un po' lungo all'ultima curva e ho perso tempo". Così Lewis Hamilton, ottavo nella seconda sessione di prove libere al Gp del Bahrain. "I nostri giri in configurazione gara sono stati costanti, ma gli altri sembrano competitivi in tutte le condizioni. Questa notte lavoreremo sodo per cercare di ridurre il gap", aggiunge il pilota britannico della Ferrari.

Vasseur (Ferrari): “Dobbiamo evitare errori”

"I secondi di distanza dalla McLaren ci sono stati, ma lo sono da inizio stagione. Ora a livello di potenziale hanno almeno due o tre decimi di vantaggio. Noi dobbiamo fare del nostro meglio evitando errori”, commenta il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, dopo le prove libere del Gran Premio del Bahrain di Formula 1.

“Le condizioni sono un po' estreme, bisognerà mettere insieme il giro non commettendo errori. Abbiamo una buona lettura del carico sulla macchina, abbiamo ottenuto quello che ci aspettavamo per ora in questo weekend. C'è stato un piccolo passo in avanti, per colpa delle condizioni con il surriscaldamento si perde qualcosa", ha aggiunto Vasseur.

La classifica della 1a sessione

Questa la classifica tempi al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Bahrain. La 1a sessione:

1. Lando Norris (Gbr) McLaren 1:33.204

2. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1:33.442

3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1:33.800

4. Alexander Albon (Tha) Williams 1:33.928

5. Esteban Ocon (Fra) Haas 1:43.184

6. Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber 1:34.262

7. Jack Doohan (Aus) Alpine 1:34.396

8. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1:34.397

9. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 1:34.484

10. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1:34.508

L’ordine della 2a sessione

Ecco la classifica della 2a sessione:

1. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1:30.505

2. Lando Norris (Gbr) McLaren 1:30.659

3. George Russell (Gbr) Mercedes 1:31:032

4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1:31.045

5. Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1:31.227

6. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 1:31.238

7. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1:31.330

8. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1:31.576

9. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1:31.584

10. Carlos Sainz (Esp) Williams 1:31.623