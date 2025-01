Hamilton a Maranello, primo giorno da pilota Ferrari: "Un sogno guidare in rosso”

Maranello, 20 gennaio 2025 – “Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni”. Lunedì 20 gennaio Lewis Hamilton è sbarcato a Maranello. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha varcato i cancelli dello stabilimento intorno alle 10. Ad attenderlo un gruppetto di tifosi e curiosi.

Il post su Instagram

Impossibile, anche per un fenomeno del suo calibro, nascondere l’emozione: “Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili – scrive l’ex pilota della Mercedes su Instagram –, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno. Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme”.

Subito al simulatore

Il programma a Maranello è subito serrato. D’altronde i test pre-stagionali (26-28 febbraio) in Bahrain e la prima gara della stagione 2025 a Melbourne (il 26 marzo) sono già dietro l’angolo. Hamilton, che nel team prende il posto di Carlos Sainz, ha in programma una serie di incontri con tecnici e ingegneri per prendere contatto con la sua nuova squadra. Poi il primo lavoro al simulatore in previsione del debutto sulla Ferrari previsto per mercoledì 22 a Fiorano. Il 40enne britannico dovrebbe guidare la monoposto del 2023.

Caccia all’ottavo titolo

Dopo i 12 anni alla Mercedes – in questo periodo è diventato il pilota più vincente della storia della F1 – Lewis ha grande voglia di rimettersi in gioco e andare a caccia dell’ottavo titolo mondiale. A Maranello troverà come compagno di squadra Charles Leclerc: una coppia di altissimo livello che promette di regalare grande spettacolo nella nuova stagione.