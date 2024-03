F1, gli orari del Gp Arabia Saudita 2024: Sky e Tv8. Programma stravolto per il Ramadan

Gedda (Arabia Saudita), 6 marzo 2023 - Archiviato il debutto del mondiale 2024 in quel del Bahrain, la Formula 1 2024 si prepara a vivere il secondo fine settimana consecutivo di gare. Il Circus sbarca a Gedda, sul circuito dell'Arabia Saudita, dove il favorito per la vittoria sarà sempre Max Verstappen, vero mattatore della passata stagione e leader del mondiale anche dopo l'esordio sulla pista del Sakhir.

Sommario

La pista di Gedda sarà una tappa importante per capire le potenzialità di alcune vetture sulla griglia di partenza. Se il circuito del Bahrain - nel quale si sono corsi i test invernali e il primo Gran Premio stagionale - rappresentava un'incognita sotto tanti punti di vista, quello dell'Arabia Saudita potrebbe risolvere alcune domande che ancora sono rimaste in sospeso. A Sakhir, infatti, il degrado degli pneumatici era indicato come punto critico per tutti i team, a causa di un asfalto particolarmente aggressivo nei confronti delle gomme; sul circuito saudita, invece, questo fattore sarà meno impattante, mentre verranno a galla altre caratteristiche delle auto 2024. Il circuito di Gedda è rapidissimo, ha una media di velocità sul giro paragonabile solamente a quella di Monza ed è ricco di curve da percorrere ad altissime velocità. Tutta un'altra storia rispetto a quanto visto settimana scorsa su una pista omogenea, dal punto di vista del layout, come quella del Bahrain.

La Red Bull dovrebbe partire con il favore del pronostico e non potrebbe essere altrimenti. La squadra di Milton Keynes sembra aver progettato un altro bolide, la RB20, che Max Verstappen ha mostrato di saper guidare con estrema confidenza fin dall'inizio. Scopriremo sabato se la nuova monoposto concepita dal genio di Adrian Newey sarà in grado di confermarsi anche per le altissime velocità della pista di Gedda, anche se sulla carta il tre volte campione del mondo dovrebbe andare incontro ad una vittoria quasi scontata. Il pacchetto di team all'inseguimento, invece, potrebbe rimescolarsi. La Ferrari è parsa nettamente avanti per il ruolo di seconda forza durante il primo appuntamento stagionale, su un circuito dove, però, McLaren e Aston Martin erano conscie, fin dal principio, delle difficoltà che avrebbero riscontrato. La musica potrebbe cambiare in Arabia Saudita, dove le vetture papaya e le verdone dovrebbero esprimere tutte le loro qualità: le curve ad alta velocità potrebbero esaltare le loro caratteristiche aerodinamiche, anche se sarà da valutare quanto anche la Rossa di Maranello si dimostrerà veloce in queste condizioni. Resta il punto di domanda relativo alla Mercedes: velocissima la scorsa settimana, sia in qualifica che in gara, la creatura di Brackley ha stupito gli stessi ingegneri che l'hanno partorita. Chissà che Toto Wolff non possa togliersi grandi soddisfazioni a Gedda, nel caso in cui anche i problemi di affidabilità patiti in Bahrain venissero definitivamente archiviati.

Esattamente come accaduto per il Gran Premio del Bahrain, anche questa settimana il Gran Premio si correrà di sabato, anziché di domenica. La causa è dovuta all'inizio del Ramadan, che scatterà da domenica 10 marzo, giorno successivo al termine del fine settimana di Formula 1. La diretta dell'evento sarà trasmessa integralmente da Sky Sport F1, mentre su TV8 andrà in onda la differita delle sessioni di qualifica e della gara. Programma e orari: Giovedì 7 marzo Prove libere 1: 14:30 Prove libere 2: 18:00 Venerdì 8 marzo Prove libere 3: ore 14:30 Qualifiche: ore 18:00 (differita TV8 ore 22) Sabato 9 marzo Gran Premio: ore 18 (differita TV8 ore 21)