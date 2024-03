Carlos Sainz deve operarsi: salta il Gran premio di Arabia di F1. Al suo posto Oliver Bearman

Jeddah, 8 marzo 2024 – È già finito il fine settimana di Carlos Sainz in Arabia Saudita. Il pilota della Ferrari, arrivato a Jeddah già in non perfette condizioni fisiche, non prenderà parte dal Gran premio di Jeddah: gli è stata diagnosticata un'appendicite.

La conferma arriva dalla Ferrari: “A Sainz è stata diagnosticata un'appendicite e richiederà un intervento chirurgico. A partire dalle FP3 e per il resto del fine settimana, Carlos sarà sostituito dal pilota di riserva Oliver Bearman. Oliver quindi non prenderà più parte a questo round del campionato F2”.

Dopo il malessere accusato mercoledì, lo spagnolo è sceso in pista nel giovedì di libere a Jeddah chiudendo le prove al settimo posto. Oggi il forfait definitivo. “La famiglia Ferrari augura a Carlos un rapido recupero", comunica il Cavallino.