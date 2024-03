Qualifiche F1 oggi, la diretta del Gp Arabia Saudita: prove libere 3 alle 14.30. Ferrari all’assalto

Jeddah, 8 marzo 2024 – Entra nel vivo il fine settimana del Gran premio d’Arabia, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Come nella gara inaugurale in Bahrain, dominata da Max Verstappen, anche a Jeddah la gara si corre di sabato, con un programma stravolto dal Ramadan. Oggi motori accesi alle 14.30 con le terze libere, alle 18 la caccia al pole position. Il primo colpo di scena è il forfait di Carlos Sainz: il pilota della Ferrari deve operarsi di appendicite e viene sostituito da Oliver Bearman.

Giovedì prime due sessioni di prove nel segno di Verstappen e Alonso. Per la Ferrari quarto posto di Leclerc. È fiducioso il monegasco: “Il circuito ha offerto quasi subito un buon livello di grip e anche per venerdì possiamo aspettarci un'elevata evoluzione della pista. Siamo in tanti su tempi molto vicini: sarà interessante vedere chi riuscirà a estrarre il massimo dalla sua monoposto e a trovare il colpo per mettersi davanti a tutti", le parole del pilota della Rossa. Il team principal Fred Vasseur pone l’attenzione sul passo gara: “Abbiamo fatto dei buoni giri e sulla simulazione gara la prestazione c'era – sottolinea –. Tutti stiamo usando la configurazione per le qualifiche, almeno sul giro secco, poi per il carico aerodinamico credo che tutti convergeremo allo stesso livello. Ci sarà un grosso miglioramento della pista. Noi unici con le soft nella simulazione? L'anno scorso lo avevamo fatto con Leclerc ed era andata piuttosto bene, non c'è stato un brutto stint ed è stata l'occasione di provare qualcosa di diverso".

F1 Gp Arabia, alle 14.30 le FP3

