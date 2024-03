Formula 1, GP d’Arabia: si è conclusa la prima sessione di prove libere. Verstappen miglior tempo

Jeddah, 7 marzo 2024 – Torna in pista la Formula 1. Al termine della prima sessione di prove libere del GP dell’Arabia Saudita sul tracciato di Jeddah domina ancora la Red Bull.

Nessuna sorpresa in questa prima sortita delle monoposto, con Verstappen che mette a referto il miglior tempo: 1’29”659 per la Red Bull di MadMax. Alle sue spalle si classificano Fernando Alonso (+0”186), con la Aston Martin, e l’altra Red Bull di Sergio Perez (+0”209). Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz si posizionano rispettivamente al quinto (+0"371) e al sesto posto (+0"505). Per il ferrarista spagnolo non è stata una delle migliori giornate a causa di problemi gastrointestinali accusati mercoledì, durante il media day.