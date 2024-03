Il Circus dei veleni sbarca in Arabia. Caccia a Max: anche per il 2025

Ormai più simile a “Beautiful” che a un evento agonistico, se non altro oggi in Arabia Saudita riaccende i motori. E la prima notizia per la Ferrari non è buona: ieri un malessere ha trattenuto in albergo Carlitos Sainz, salito sul podio domenica scorsa a Sakhir. La Scuderia comunque ritiene che lo spagnolo sarà in grado di partecipare alle prove libere.

Leclerc. Tra qualche riga vi aggiornerò sugli sviluppi del tragicomico caso Horner, che ormai coinvolge l’intera Red Bull e pure la Mercedes, dichiaratamente sulle orme di Max Verstappen.

Ma meglio partire da Carletto. Ha detto "In Bahrain è andata come forse anche meglio di quanto sperassimo, ma è presto per trarre conclusioni. Noi dobbiamo concentrarci evitare che si ripropongano i guai ai freni. Sul passo non credo sinceramente che possiamo infastidire la Red Bull di Verstappen, ma quest’anno la nostra realtà tecnica è migliore e lavoriamo sugli aggiornamenti. Max in questo momento è troppo avanti ma in casa Ferrari l’ambiente è positivo, in inverno abbiamo centrato gli obiettivi e la macchina sta rispondendo agli stimoli. Siamo pronti a batterci in pista, per mettere pressione a Max".

Vabbe, auguri.

Soap opera. Passando a quelli che vincono, cioè i Bibitari, non ce ne risparmiamo una. Nell’ordine: secondo fonti tedesche la Red Bull avrebbe licenziato la dipendente che aveva accusato Chris Horner di “comportamenti inappropriati”. Secondo un giornale spagnolo, la gentile creatura avrebbe avuto una relazione con Verstappen senior e ciò spiegherebbe l’accanimento del padre di Max nei confronti del team principal. Intanto costui continua a fare il suo lavoro mentre dilagano le ipotesi sulle intenzioni del campione del mondo (andrà in Mercedes?) e del super progettista Newey (verrà in Ferrari?).

Wolff. E c’è chi getta benzina sul fuoco. Ieri Toto Wolff, il capo delle Frecce d’Argento, è tornato sull’argomento. Così: "Per un pilota la cosa più importante è stare con chi è più veloce e non c’è motivo perché Max lasci la Red Bull a breve. Ma vedremo cosa succederà...".

Non bastasse, ci si è messo pure George Russell, attuale compagno di Hamilton: "È la mia terza stagione con Lewis, lui è il più grande pilota di tutti i tempi. Chiunque venisse ad affiancarmi l’anno prossimo lo accoglierei con il sorriso. Verstappen? Sarebbe una sfida positiva per me lottare contro i migliori mi piace, penso sia la mentalità giusta. Credo che ogni team voglia avere la miglior coppia di piloti possibili, e in questo momento Max è il miglior pilota sulla griglia. Se un team ha la possibilità di mettere Max sotto contratto lo fa subito. Credo che la questione sia più legata alla Red Bull. Stanno succedendo cose in quel team e non so cosa stia accadendo dietro le quinte. Ma sarebbe entusiasmante averlo come partner…".

In pista. Le prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita sono in programma oggi alle 14,30 e alle 18. Diretta Sky.