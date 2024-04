F1, a che ora e dove vedere in tv il Gp del Giappone 2024

Suzuka (Giappone), 6 aprile 2024 – Mancano ormai poche ore al Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale di Formula 1. Gli appassionati dovranno attendere meno del solito per vivere le emozioni della gara di Suzuka, che si correrà domenica mattina alle 7 ora italiana, per via del fuso orario con il Paese nipponico. Le Red Bull hanno colonizzato la prima fila in griglia di partenza con Max Verstappen e Sergio Perez, seguite da McLaren e Ferrari con Lando Norris e Carlos Sainz. Il grande deluso è Charles Leclerc, che scatterà solamente ottavo, pur avendo firmato un crono di un solo decimo peggiore rispetto a quello del compagno di squadra.

La giornata di qualifiche

Questa mattina si è svolta la sessione di qualifica del Gran Premio di Suzuka. Max Verstappen ha sgominato la concorrenza prendendosi una pole position importante in vista di domani, seguito a ruota dal compagno di squadra Sergio Perez, distante solo 66 millesimi. Alle loro spalle, in seconda fila, ci saranno la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Carlos Sainz; quest'ultimo è riuscito a difendersi bene in una sessione che si prospettava complicata per il Cavallino Rampante, che invece vedrà l'altra rossa di Charles Leclerc scattare in ottava posizione. Tra lo spagnolo e il monegasco di Maranello si sono infilati Fernando Alonso su Aston Martin, Oscar Piastri sull'altra McLaren e Lewis Hamilton su Mercedes. Completano la top ten George Russell a bordo della seconda Freccia d'Argento e Yuki Tsunoda sulla Visa Cash App RB. Ottimo sabato per il pilota nipponico, che anche nella sua corsa di casa ha conquistato il Q3 a dispetto del proprio compagno di squadra. Daniel Ricciardo, infatti, sarà solamente undicesimo ed è rimasto tagliato fuori dall'ultima fase delle qualifiche per pochi millesimi di ritardo rispetto a Tsunoda. Nella seconda metà della griglia è da evidenziare la buona prestazione di Valtteri Bottas, tredicesimo su una passima Stake Kick Sauber, e il guizzo di Esteban Ocon, quindicesimo su un'altra vettura in crisi come la Alpine. Male Sargeant, uscito con le ossa rotte dal confronto diretto con Alex Albon in casa Williams, e Guanyu Zhou che sarà soltanto ultimo. Restano nella mischia le due Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, con il tedesco decisamente più in forma del danese, battuto nel confronto interno al team statunitense.

Orario e dove vederlo in tv

Il Gran Premio del Giappone si disputerà nella prima mattinata italiana di domenica. La partenza della corsa è prevista per le ore 7, con diretta esclusiva sui canali di Sky Sport F1. Lo streaming live sarà disponibile sulla piattaforma a pagamento Now Tv e su Sky Go. Questo quarto appuntamento del mondiale verrà anche trasmesso in chiaro, ma in differita, su TV8, a partire dalle 14.

