Qualifiche F1 Gp Miami 2024, la diretta alle 22: battaglia Red Bull-Ferrari per la pole

Miami, 4 maggio 2024 – È caccia alla pole position a Miami. Dopo la vittoria di Max Verstappen nella Sprint Race davanti al ferrarista Charles Leclerc, i piloti tornano in pista per le qualifiche del Gran premio in programma domenica. E si annuncia un’altra battaglia sul filo dei decimi proprio tra il campione del mondo della Red Bull e il monegasco: sono loro al momento i piloti più in forma del fine settimana in Florida.

Ma attenzione comunque a Sergio Perez (Red Bull), terzo nella gara veloce, e a Carlos Sainz con l’altra Ferrari, pronto a riscattare una Sprint Race poco brillante. Fari puntati anche su Daniel Ricciardo, di nuovo competitivo con la Racing Bulls dopo un avvio di stagione da incubo.

Qualifiche Gp Miami live