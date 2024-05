Sprint Race F1 Gp Miami, la gara in diretta: duello Verstappen-Leclerc

Miami, 4 maggio 2024 – Charles Leclerc ci crede. Il pilota della Ferrari è pronto a dare filo da torcere a Max Verstappen nella Sprint Race di Miami in programma alle 18. Il monegasco scatta dalla seconda posizione, appena dietro al campione del mondo della Red Bull che venerdì ha conquistato l’ennesima pole. Le distanze sono minime e così la Rossa pare avere tutte le carte in regola per una gara da assoluta protagonista.

Ma oltre all’atteso duello Verstappen-Leclerc, attenzione anche a Sergio Perez (Red Bull) e a un grande Daniel Ricciardo, di nuovo competitivo al volante della Racing Bulls. A caccia della rimonta, invece, Carlos Sainz: lo spagnolo della Ferrari parte in quinta posizione, ma l’obiettivo del podio è comunque alla portata.

Non solo Sprint Race nel sabato di Miami: alle 22 piloti di nuovo in pista per le qualifiche del Gran premio di domenica.

La griglia di partenza

Prima fila 1. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'27"641, 2. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'27"749

Seconda fila 3. Sergio Perez (Mex) Red Bull 1'27"876, 4. Daniel Ricciardo (Aus) Racing Bulls 1'28"044

Terza fila 5. Carlos Sainz (Esp) Ferrari 1'28"103, 6. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'28"161

Quarta fila 7. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1'28"375, 8. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1'28"419

Quinta fila 9. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'28"472, 10. Nico Hulkenberg (Ger) Haas 1'28"476

Sesta fila 11. George Russell (Gbr) Mercedes 1'28"343, 12. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1'28"371

Settima fila 13. Esteban Ocon (Fra) Alpine 1'28"379, 14. Kevin Magnussen (Den) Haas 1'28"614

Ottava fila 15. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls no time, 16. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1'29"119

Nona fila 17. Zhou Guanyu (Chn) Kick Sauber 1'29"185, 18. Alexander Albon (Gbr) Williams 1'29"551

Decima fila 19. Logan Sargeant (Usa) Williams 1'29"858, 20. Valtteri Bottas (Fin) Kick Sauber penalizzato

Sprint Race Miami live alle 18