La Ferrari nell’era degli sponsor: tutte le volte che il team ha ritoccato il nome

Miami, 4 maggio 2024 – In principio fu Marlboro. Poi arrivarono altre scuderie dai nomi altisonanti associati anche alle bibite. E da Miami sarà Scuderia Ferrari Hp, o meglio Hewlett-Packard, celebre azienda informatica, diventata, attraverso un generoso investimento, il title sponsor della Rossa.

Un cambiamento che vedrà comparire sulle monoposto del Cavallino il celebre logo Hp su campo azzurro, per decenni presente sulle carene di Williams Bmw già ai tempi di Montoya. Ma non è la prima volta che la Rossa mette il proprio ‘nome’ in vendita. L’operazione è il massimo livello di sponsorizzazione che un team può presentare: Hp diverrà parte stessa del team, ma anche del nome. Una bella mossa di marketing, soprattutto se la squadra in questione è importante come la Ferrari che passa dall’universo del tabacco a quello della tecnologia.

Tutti ricordano le Ferrari dagli anni Settanta ai Duemila. A chiare lettere sull’alettone posteriore si leggeva: Marlboro, celebre azienda di tabacco, che compariva anche nel nome della scuderia.

Tutto sotto l’egida dal 1973 al 2022 di Philip Morris. Prima con la Marlboro e più recentemente, con Mission Winnow, sia la casa di Maranello, sia la multinazionale americana, hanno portato avanti una lunghissima collaborazione. Per la rossa, si spezza il lungo dominio della Philip Morris e della sua “esclusività” come grande sponsor della Scuderia Ferrari in Formula 1.