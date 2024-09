Formula 1, la Williams scarica Sargeant: al Gp di Monza debutta Colapinto

Monza, 27 agosto 2024 – Franco Colapinto prenderà il posto di Logan Sargeant sulla Williams a partire dal Gran premio d'Italia che si correrà questo fine settinama a Monza e fino al termine della stagione. È la stessa scuderia inglese ad annunciare la promozione del 21enne argentino, pilota dell'Academy e vincitore quest'anno della prova di Imola in Formula 2. Colapinto ha superato la concorrenza di Mick Schumacher e Liam Lawson.

“Sostituire un pilota a metà stagione - afferma il team principal James Vowles - non è una decisione che abbiamo preso alla leggera. Crediamo che questo dia alla Williams la migliore possibilità di competere per i punti nel resto della stagione. Questo è incredibilmente duro per Logan, che ha dato il massimo. Vogliamo ringraziarlo per tutto il suo lavoro e il suo atteggiamento positivo. Logan rimane un pilota di talento e lo sosterremo per continuare la sua carriera agonistica in futuro”.

Emozionato Colapinto: "È un onore fare il mio debutto in Formula 1 con la Williams, questo è ciò di cui sono fatti i sogni. La squadra ha una storia straordinaria e una missione per tornare in prima linea di cui non vedo l'ora di far parte”. L'attuale pilota della Ferrari Carlos Sainz affiancherà Alex Albon sulla Williams dal 2025.