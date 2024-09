Andrea Kimi Antonelli debutta in Formula 1: è ufficiale. Il 18enne sulla Mercedes nelle FP1 del Gp d’Italia

Monza, 26 agosto 2024 – La notizia era nell'aria, da poco è ufficiale: il giovane emiliano Andrea Kimi Antonelli sarà al volante della Mercedes nella FP1 del Gran premio d'Italia di Formula 1, in scena venerdì 30 agosto a Monza.

Andrea Kimi Antonelli

Per il neo 18enne pilota nato a Bologna sarà il primo assaggio in una sessione del Circus. "Prendere parte alla prima FP1 della mia carriera sarà davvero speciale. Sono entusiasta di guidare la W15 e di condividere la pista con così tanti piloti fantastici. Non vedo l'ora di farlo. Debuttare in Formula 1 davanti al pubblico di casa sarà incredibile", le parole di Antonelli, che nella prima sessione di prove libere a Monza prenderà il posto di George Russell.

Già al termine del Gp in Olanda, Toto Wolff aveva confermato la presenza del 18enne italiano in pista a Monza. Ora è arrivata anche l’ufficialità. Antonelli in stagione è protagonista del campionato di Formula 2 con il team Prema.

Guidando nelle FP1 a Monza, Kimi diventerà il primo italiano a prendere parte a un weekend di F1 dai tempi di Antonio Giovinazzi al volante nel Gran premio di Abu Dhabi del 2021.