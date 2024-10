A montecatini quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta di misura. "Amatori», ottimi risultati della Pugilistica Argentario nel Campionato italiano

Ottima prestazione della Pugilistica Argentario, guidata dal tecnico federale Francesco Fiorelli, nel Campionato Italiano di Boxe Amatori. La prima tappa della fase regionale si è svolta al PalaVinci di Montecatini. La squadra che ha rappresentato l’Argentario ha sfoggiato tecnica, tattica e preparazione fisica al top, portando a casa un risultato di tutto rispetto con ben quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta di misura. I ragazzi che hanno partecipato alla prima tappa del campionato sono Tiziano Pierfederici, Brando Camerlengo, Alex Trillocco, Jacopo Fanciulli, Diego Troiani e Lorenzo Amato. Assenti in questa tappa per motivi personali Paolo Mantovani e Cristian Chiara, che saranno però presenti alla prossima tappa che si svolgerà a Livorno domenica 24 novembre. Il tecnico Francesco Fiorelli si è detto "soddisfatto del risultato del risultato, con un’ottima prospettiva proiettata alla fase finale del Campionato nazionale. In ragione di questa certezza ho deciso di rinunciare a partecipare alla finalissima del torneo Four Elements, che si è svolto a Roma in concomitanza con la prima giornata di campionato. Per me, infatti, i ragazzi sono l’anima della Pugilistica Argentario e vengono prima di tutto". Fiorelli si era guadagnato la possibilità di partecipare alla finalissima vincendo il suo incontro nella categoria "Water", decidendo invece di seguire i suoi allievi in veste di tecnico della società argentarina.