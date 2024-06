Acrobazia aerea: apuani alla ribalta dal 27 al 30 giugno a Tasssignano. Nuovi prestigiosi riconoscimenti per Vittorio Cucurnia e Maurizio Viti

Saranno i due apuani Vittorio Cucurnia e Maurizio Viti (su incarico dell’Aeroclub Italia), i direttori di esercitazione della quarta e ultima a tappa del Campionato italiano di acrobazia aerea a motore che per la decima volta consecutiva si terrà all’aeroporto di Tassignano (Lucca), dal 27 al 30 giugno, prova valida anche per il terzo Trofeo Alfredo Vannini. E per la decima volta saranno Cucurnia e Viti a dirigere la manifestazione dove saranno assegnati i titoli della categorie Sportsman, Intermedia, Avanzata, Illimitata (per macchine più permeanti) e Free style (un programma libero svolto in 4 minuti di volo dove si raggiunge il massimo della difficoltà delle acrobazie).

Non solo. Anche quest’anno ai due direttori di esercitazione (orfani dell’inseparabile Gianluca Pierami prematuramente deceduto e con il quale costituivano un affiatato trio con oltre un ventennio di esperienza) sono stati assegnati gli air show di Trento e di Lignano Sabbiadoro. In quest’ultimo sarà nuovamente presente la Pan (la Pattuglia acrobatica nazionale meglio nota come Frecce Tricolori) di ritorno dalla lunga tournèe in Canada e Usa. E l’assegnazione di una delle sole sei esibizioni italiane delle Frecce, è eloquente della fiducia di cui godono Cucurnia e Viti.

ma.mu.