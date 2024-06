Affermazioni nel prestigioso trofeo di Roma. Banca Tema, Cadetti davvero "Bravin»

I giovani biancorossi dell’Atletica Grosseto Banca Tema trionfano a Roma. La squadra Cadetti della società del presidente Adriano Buccelli ha vinto al prestigioso "Trofeo Bravin".

Nello storico appuntamento del calendario nazionale, arrivato all’edizione numero 57, la squadra biancorossa festeggia nella classifica maschile under 16 grazie a due successi individuali.

A imporsi nei 300 metri è stato Gabriele D’Amico con il tempo di 35’’96 dopo l’impresa realizzata sulla stessa distanza a metà maggio firmando il record regionale di categoria in 35’’49 sulla pista di Massa.

Dalla trasferta nella Capitale arriva anche l’affermazione di Thomas Nencini nei 300 ostacoli con il primato personale di 40’’26. Punti importanti con la seconda posizione di Filippo Bonucci sui 2000 metri nel personale di 6’03’’25, stesso piazzamento della staffetta 4x100 con Nicolas Nencini, Tommaso Duchini, Thomas Nencini e Gabriele D’Amico in 45’’92.

Sulla pedana del lungo quarto posto di Anselme Faragli che si migliora con 5.98, nei 2000 metri quinto Pietro Colombo (6’20’’08) e ottavo Federico Lubrano (6’31’’62), poi nei 300 ostacoli diciannovesimo Marco Tognoni (47’’71) e ventesimo Nicolas Nencini (47’’81), ventesimo anche Tommaso Duchini negli 80 metri in 10’’03. Nell’evento disputato al centro sportivo dell’Esercito alla Cecchignola è quinto nei 3000 allievi Alessandro Duchini in 9’33’’27, settime Vittoria Delmirani nei 100 metri (13’’04) e Caterina Di Iorio nel giavellotto (23.51), ottava Giorgia Domenichini sui 400 in 1’02’’89. Altri risultati: allievi 100 metri Nicolas Tonini 12’’00, Pietro Paolini 12’’09; 400 Niccolò Sonnini 54’’48; 100 Vanessa Tedde 13’’63; cadette 300 metri Caterina Migliorini 47’’19, Irene Tonelli 47’’80, Zoe Chirico Merlini 47’’96; 1000 Aurora Funghi 3’21’’87; alto Mariagioia Benedetti 1.45.