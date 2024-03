Applausi per il titolo nazionale a squadre under 14. Le ragazze del Circolo Scherma si laureano campionesse d’Italia

Sul tetto d’Italia. Il Circolo Scherma Imola vince il titolo di campione italiano di spada femminile a squadre under 14 tra le ragazze e allieve con Rachele Bottau, Sara Mirandola, Giada Facchini e Ilaria Zambrini in quel di Bolzano. Ai gironi nette vittorie delle imolesi con l’Accademia Olimpica Beneventana ‘Maestro Antonio Furno’ (45-20) e la Società Schermistica ‘Cesare Pompilio’ di Genova (45-26) garantendo il posto da teste di serie numero 4 nel tabellone principale e l’ingresso diretto al secondo turno. Fatte fuori, nell’ordine, la Scuola di Scherma ‘Nedo Nadi’ Salerno (45-26) e il Club Scherma Koala di Reggio Emilia (39-33). Poi spazio al derby con il Circolo Schermistico Forlivese, con una Sara Mirandola super ma dove tutta la squadra ha messo in pedana opzioni tecniche di prim’ordine (45-36). In semifinale, contro il Circolo Scherma Terni della stella Chiara Anile, vice campionessa italiana, ottime Ilaria Zambrini e Giada Facchini nel compito di arginare le stoccate della Anile e nella capacità di riversare sulle altre avversarie la loro foga agonistica (45-42). Finale in una sola direzione contro il Circolo della Spada ‘Maestro Marcello Lodetti’ Milano (45-35) con una Rachele Bottau eccezionale a contenere ogni tentativo di rimonta delle rivali poi messe a tappeto dalla Mirandola.

Si è trattato di gruppo perché, oltre a Ufficiali impegnato nel coordinare le strategie in pedana, erano attivi anche i tecnici Riccardo Zerbini e Giuliano Pianca nella fase di analisi delle formazioni avversarie.

Mirko Melandri