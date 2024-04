Arti marziali: medagliere di lusso a Montecatini per la scuola viareggina dei maestri Gasperini. La Yoseikan è nel gotha del karate. Vinta la Coppa Italia per società

Si sono svolti al PalaTerme di Montecatini i campionati italiani under 14 di Karate Fesik. La competizione, organizzata da una delle più importanti federazioni di Karate d’Italia, ha riunito nella cittadina termale più di 1500 tra i migliori karateka del nostro Paese che si sono sfidati per 3 giorni su ben 8 tatami di gara. Tra i partecipanti spiccavano i ragazzi della Yoseikan Viareggio guidati dai maestri Crealbo e Juri Gasperini. Gli atleti della rinomata scuola viareggina hanno dimostrato sin dall’inizio di essere all’altezza dell’evento. Raoul Montoschi ha dominato la categoria più importante conquistando il titolo di campione italiano. Gran successo anche per Alice Francesconi e Gabriele Gambini che si sono laureati vice-campioni d’Italia. Medaglia di bronzo per Margot Gasperini, Leonardo Marasco e Luna Scarfò. Grazie a questi importanti risultati la Yoseikan si piazza fra le prime 8 società d’Italia.

Ma i risultati positivi non si sono fermati qua e gli atleti viareggini hanno conquistato altre 12 medaglie nella classifica di Coppa Italia. A fine gare la scuola dei maestri Gasperini è salita sul gradino più alto del podio conquistando la Coppa Italia per società, confermandosi ancora una volta ai vertici del karate italiano. Quella di Montecatini è stata sicuramente una trasferta esaltante per la Yoseikan e il giusto coronamento di una stagione agonistica ricca di successi.