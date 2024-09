Atletica Brillanti prestazioni per la squadra dell’Afaph alla Corri Castelnuovo Magra. Runnerini Doc ancora sugli scudi Sorprende Sofia Pitanti Coppedè

Prove da lode per i Runnerini Doc Asd Afaph reduce da diverse competizioni podistiche. Nella 8° Corri Castelnuovo Magra la compagine dei coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti, ha dato nuovamente prova di bravura su percorsi che andavano dai 500 ai 1000 metri per le giovani leve. Tra i master ancora una prova da applausi per Tiziana Pizzi, terza assoluta in 59“44. Nella categoria P sfiora il podio la bravissima Abreu Sanchez Kilsy Lenny (4° in 1’17“09). Nel raggruppamento E si distingue nuovamente Carmelo Riggio al quarto posto (53“36). Tra gli F Emiliano Liberatori ottiene un buon 6° posto (1’05“35) tallonato al 7° gradino da Gianluca Mazzoni (1’11“23). Tra i veterani brilla un tenace Romano Bichi (4° in 1’01“53).

Il settore giovanile non si risparmia con la sorprendente e tosta Sofia Pitanti Coppedè, ancora una volta prima. Tra i pari età maschi bella sfida per Lorenzo Grazzini (5°) e un motivato Diego Bonini (6°). I più grandicelli si difendono egregiamente su circa 1000 metri di tracciato con Diego Giusti (5°) e Leonardo David Mazzoni (6°). Tra le femmine si contendono il podio sino alla fine Sara Fregosi (3°) e Alessia Giusti (4°). Ottime performance con belle spinte finali per Malek Ben Azizi (5°) e Gaia Adele Coppedè (7°).